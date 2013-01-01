Замок в Италии (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Семья Луизы владеет замком в Италии. У них есть слуги и подлинник Брейгеля, но совершенно нет денег на содержание этого богатства, поэтому и с картиной, и с самим замком вскоре придется расстаться. Кроме того, брат Луизы тяжело болен, а она сама одержима идеей завести ребенка. Роман с юным актер�ом Натаном добавляет неразберихи в беспорядочную жизнь Луизы. Сам же Натан, как и Луиза много лет назад, сомневается, что его успешная актерская деятельность – это его призвание. Они похожи на двух тонущих людей, которые цепляются друг за друга, чтобы спасти свою жизнь.



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