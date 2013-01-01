Замок в Италии (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Un château en Italie
Драмы, Комедии99 мин18+
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Сюжет
Семья Луизы владеет замком в Италии. У них есть слуги и подлинник Брейгеля, но совершенно нет денег на содержание этого богатства, поэтому и с картиной, и с самим замком вскоре придется расстаться. Кроме того, брат Луизы тяжело болен, а она сама одержима идеей завести ребенка. Роман с юным актер�ом Натаном добавляет неразберихи в беспорядочную жизнь Луизы. Сам же Натан, как и Луиза много лет назад, сомневается, что его успешная актерская деятельность – это его призвание. Они похожи на двух тонущих людей, которые цепляются друг за друга, чтобы спасти свою жизнь.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ВБРежиссёр
Валерия
Бруни-Тедески
- ВБАктриса
Валерия
Бруни-Тедески
- Актёр
Луи
Гаррель
- ФТАктёр
Филиппо
Тими
- МБАктриса
Мариса
Бруни-Тедески
- КБАктёр
Ксавье
Бовуа
- ССАктриса
Селин
Саллетт
- ПДАктёр
Пиппо
Дельбоно
- АВАктёр
Андре
Вильм
- Актёр
Сильвио
Орландо
- МРАктриса
Мари
Ривьер
- ВБСценарист
Валерия
Бруни-Тедески
- НЛСценарист
Ноэми
Львовски
- СБПродюсер
Саид
Бен Саид
- ККПродюсер
Кевин
Кнейвайс
- КдХудожница
Каролина
де Вивез
- ФКМонтажёр
Франческа
Кальвелли
- ЛГМонтажёр
Лор
Гердетт
- ЭВМонтажёр
Энн
Вейл