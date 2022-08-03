Залив (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, The Bay
Ужасы, Фантастика2 мин18+
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О фильме
Беспрецедентная биологическая катастрофа постигает небольшой город на берегу залива: паразиты, обитающие в морских глубинах, заражают людей неизлечимой болезнью. Весь ужас произошедших событий жители города запечатлели на видео, которое выкладывали в интернет.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Триллер
КачествоSD
Время2 мин / 00:02
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Барри
Левинсон
- УРАктёр
Уилл
Роджерс
- ККАктриса
Кристен
Коннолли
- КДАктриса
Кетер
Донохью
- ФДАктёр
Фрэнк
Дил
- Актёр
Стефан
Канкен
- КДАктёр
Кристофер
Денэм
- НААктриса
Нэнси
Алука
- ККАктриса
Кимберли
Кэмпбелл
- БКАктёр
Бекетт
Клейтон-Люк
- ДХАктёр
Дейв
Хэгер
- МУСценарист
Майкл
Уоллак
- Сценарист
Барри
Левинсон
- Продюсер
Джейсон
Блум
- Продюсер
Брайан
Кэвэна-Джонс
- Продюсер
Барри
Левинсон
- СФХудожник
Стэн
Флинт
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос