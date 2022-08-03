Беспрецедентная биологическая катастрофа постигает небольшой город на берегу залива: паразиты, обитающие в морских глубинах, заражают людей неизлечимой болезнью. Весь ужас произошедших событий жители города запечатлели на видео, которое выкладывали в интернет.

