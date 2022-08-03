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Залив

Залив (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, The Bay
Ужасы, Фантастика2 мин18+

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О фильме

Беспрецедентная биологическая катастрофа постигает небольшой город на берегу залива: паразиты, обитающие в морских глубинах, заражают людей неизлечимой болезнью. Весь ужас произошедших событий жители города запечатлели на видео, которое выкладывали в интернет.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Залив»