Залиния (фильм, 2019) смотреть онлайн

У пятилетней Алины есть крыша над головой, но нет дома. У неe есть родители, но нет семьи. Еe окружают новые и старые лица, но она одинока. Девочке приходится проходить через испытания потери, рано осознавать, что такое смерть и предательство и познавать жестокость окружающего мира, в котором каждый остаeтся сам за себя.

