Залиния
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Залиния

Залиния (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.12019, Залиния
Драма128 мин18+

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О фильме

У пятилетней Алины есть крыша над головой, но нет дома. У неe есть родители, но нет семьи. Еe окружают новые и старые лица, но она одинока. Девочке приходится проходить через испытания потери, рано осознавать, что такое смерть и предательство и познавать жестокость окружающего мира, в котором каждый остаeтся сам за себя.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
128 мин / 02:08

Рейтинг

6.9 КиноПоиск