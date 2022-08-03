Залиния (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.12019, Залиния
Драма128 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
У пятилетней Алины есть крыша над головой, но нет дома. У неe есть родители, но нет семьи. Еe окружают новые и старые лица, но она одинока. Девочке приходится проходить через испытания потери, рано осознавать, что такое смерть и предательство и познавать жестокость окружающего мира, в котором каждый остаeтся сам за себя.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- ВДРежиссёр
Вадим
Дубровицкий
- Актриса
Анна
Дубровская
- Актёр
Фёдор
Лавров
- ВААктёр
Владислав
Абашин
- ВПАктриса
Вероника
Поваляева
- ЕЗАктриса
Елизавета
Зарубина
- ЯБАктриса
Ярослава
Базаева
- ИГАктриса
Илария
Гребенникова
- ТВАктёр
Тимур
Виснянкин
- ВНАктриса
Василиса
Неструева
- НСАктриса
Наталья
Савченко
- ЯПСценарист
Ярослава
Пулинович
- ВДПродюсер
Вадим
Дубровицкий
- ОАПродюсер
Ольга
Ажнакина
- ВСОператор
Вадим
Семеновых