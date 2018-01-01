Wink
Фильмы
Залет
Актёры и съёмочная группа фильма «Залет»

Актёры и съёмочная группа фильма «Залет»

Режиссёры

Джиллиан Робеспьер

Джиллиан Робеспьер

Gillian Robespierre
Режиссёр

Актёры

Дженни Слейт

Дженни Слейт

Jenny Slate
АктрисаDonna
Пол Бриганти

Пол Бриганти

Paul Briganti
АктёрRyan
Габи Хоффманн

Габи Хоффманн

Gaby Hoffmann
АктрисаNellie
С. Эдвард Сингер

С. Эдвард Сингер

Stephen Singer
АктёрGene
Ричард Кайнд

Ричард Кайнд

Richard Kind
АктёрJacob
Полли Дрэйпер

Полли Дрэйпер

Polly Draper
АктрисаNancy
Гейб Лидман

Гейб Лидман

Gabe Liedman
Актёр
Джейк Лэси

Джейк Лэси

Jake Lacy
АктёрMax

Сценаристы

Джиллиан Робеспьер

Джиллиан Робеспьер

Gillian Robespierre
Сценарист
Карен Мэйн

Карен Мэйн

Karen Maine
Сценарист
Элизабет Холм

Элизабет Холм

Elisabeth Holm
Сценарист

Продюсеры

Элизабет Холм

Элизабет Холм

Elisabeth Holm
Продюсер
Джои Кэри

Джои Кэри

Joey Carey
Продюсер
Луиза Конлон

Луиза Конлон

Luisa Conlon
Продюсер

Художники

Рэмси Скотт

Рэмси Скотт

Ramsey Scott
Художник

Операторы

Крис Тиг

Крис Тиг

Chris Teague
Оператор