Заклятие. Зло внутри
Wink
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Заклятие. Зло внутри
7.12023, It Lives Inside
Ужасы95 мин18+

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Заклятие. Зло внутри (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Мистический хоррор об американке с индийскими корнями, которой приходится встретиться с демоном из преданий ее предков.

Родители школьницы Самидхи приехали в США еще до ее рождения, а сама она старается не выделяться на фоне своих одноклассников и ничем не напоминать о своем индийском происхождении. Ее стремление полностью интегрироваться в американскую культуру поддерживает отец, но всячески осуждает мать, которая хочет передать дочери родные традиции. Самидха же предпочитает имя Сэм и даже перестала общаться с когда-то лучшей подругой Тамирой, которая стала вести себя очень странно. Однажды та приходит в раздевалку, держа в руках странную банку, где, по ее словам, таится демон. По неосторожности девочки разбивают сосуд, и зло оказывается на свободе. Демон похищает Тамиру, а Самидху начинают мучить жуткие видения. У Самидхи всего семь дней, чтобы спасти подругу и самой не стать жертвой.

Сможет ли девушка справиться с могущественным духом, можно узнать, если смотреть фильм «Заклятие. Зло внутри» 2023 года онлайн на Wink.

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заклятие. Зло внутри»