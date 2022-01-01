Заклятье. Последняя битва (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Мексиканский хоррор о монахине, которая борется с демоном, пытающимся вернуться в тело прошлой жертвы. Сестра Офелия приезжает в отдаленную деревню Сан Рамон не в самое лучшее время: отец Виктор, служащий деревенской церкви, встает на защиту беременной женщины Сандры, ставшей жертвой темных сил. В ее нерожденного ребенка стремится вселиться демон, но благодаря усилиям Офелии и Виктора этого не происходит. К сожалению, на этом кошмар не заканчивается: у демона есть два дня, чтобы вернуться в желанное тело, и все это время Сандра будет нуждаться в защите. Заручившись поддержкой Фабиана, правой руки Виктора, Офелия готовится к финальному противостоянию. Чем оно завершится, расскажет фильм «Заклятие. Последняя битва» — смотреть онлайн его можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- АГРежиссёр
Адриан
Гарсиа Больяно
- МЭАктриса
Мария
Эволи
- РМАктёр
Рамон
Медина
- ПСАктриса
Пилар
Сантакрус
- ХБАктёр
Хулио
Брачо
- НЛАктриса
Норма
Ласарено
- ССАктёр
Сальвадор
Санчес
- ТРАктриса
Тина
Ромеро
- РДАктёр
Роберто
Дуарте
- ХКАктёр
Хуан
Карлос Коломбо
- ДБАктриса
Диана
Брачо
- АГСценарист
Адриан
Гарсиа Больяно
- ПГПродюсер
Пабло
Гиса Кёстингер
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- ОИАктриса дубляжа
Ольга
Иванова
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ФГМонтажёр
Фернандо
Гиза
- ДАОператор
Дамиан
Агилар
- СБКомпозитор
�Саймон
Босуэлл