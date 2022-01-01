Заклятье. Последняя битва
Wink
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Заклятье. Последняя битва
7.02022, La Exorcista
Ужасы97 мин18+

Заклятье. Последняя битва (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мексиканский хоррор о монахине, которая борется с демоном, пытающимся вернуться в тело прошлой жертвы. Сестра Офелия приезжает в отдаленную деревню Сан Рамон не в самое лучшее время: отец Виктор, служащий деревенской церкви, встает на защиту беременной женщины Сандры, ставшей жертвой темных сил. В ее нерожденного ребенка стремится вселиться демон, но благодаря усилиям Офелии и Виктора этого не происходит. К сожалению, на этом кошмар не заканчивается: у демона есть два дня, чтобы вернуться в желанное тело, и все это время Сандра будет нуждаться в защите. Заручившись поддержкой Фабиана, правой руки Виктора, Офелия готовится к финальному противостоянию. Чем оно завершится, расскажет фильм «Заклятие. Последняя битва» — смотреть онлайн его можно на Wink.

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Информация

Страна
Мексика
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заклятье. Последняя битва»

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