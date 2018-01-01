Wink
Фильмы
Заклятье. Новый ритуал
Актёры и съёмочная группа фильма «Заклятье. Новый ритуал»

Актёры

Луис Мачин

Luis Machín
АктёрBernardo
Селеста Герес

Celeste Gerez
АктрисаEstela
Камила Ваккарини

Camila Vaccarini
АктёрIrina
Сусана Варела

Susana Varela
АктрисаRamona
Уго Арана

Hugo Arana
АктёрSalvador
Пабло Певерелли

Pablo Peverelli
АктёрPadre Irina
Грасиэла Бономи

Graciela Bonomi
АктрисаAbuela
Изабель Иглесиас

Isabel Iglesias
АктрисаMirta Sánchez
Рафаэль Антонио Сола

Rafael Antonio Sola
АктёрSombra
Леандро Короминас

Leandro Corominas
АктёрHombre Desgarbado

Продюсеры

Нестор Санчез Сотело

Néstor Sánchez Sotelo
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Васильев

Актёр дубляжа
Юлия Рудина

Актриса дубляжа
Виктория Войнич-Слуцкая

Актриса дубляжа
Мария Цветкова-Овсянникова

Актриса дубляжа
Дмитрий Стрелков

Актёр дубляжа

Операторы

Лукас Тимерман

Lucas Timerman
Оператор