Заклятье. Новый ритуал (фильм, 2020) смотреть онлайн

Мистический хоррор о семье начальника похоронного бюро, вынужденной жить в одном доме с призраками. Личная жизнь Бернардо трещит по швам. Он уверен, что общение с духами умерших помогает ему делать свою работу в бюро ритуальных услуг. Но мертвые регулярно появляются в его доме, загоняя Эстелу, жену Бернардо, глубже в депрессию, а также разжигая желание его приемной дочери-подростка Ирины бунтовать. Постепенно присутствие призраков становится все менее безобидным, и, после того как один из них нападает на Эстелу, Бернардо прибегает к помощи ясновидящей, чтобы изгнать духов. Но так просто закончить ритуал у них не получится. Какие испытания ждут семью могильщика, узнаете, посмотрев фильм «Заклятье. Новый ритуал» (2020) онлайн на Wink.

