Заклятье. Новый ритуал (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Мистический хоррор о семье начальника похоронного бюро, вынужденной жить в одном доме с призраками. Личная жизнь Бернардо трещит по швам. Он уверен, что общение с духами умерших помогает ему делать свою работу в бюро ритуальных услуг. Но мертвые регулярно появляются в его доме, загоняя Эстелу, жену Бернардо, глубже в депрессию, а также разжигая желание его приемной дочери-подростка Ирины бунтовать. Постепенно присутствие призраков становится все менее безобидным, и, после того как один из них нападает на Эстелу, Бернардо прибегает к помощи ясновидящей, чтобы изгнать духов. Но так просто закончить ритуал у них не получится. Какие испытания ждут семью могильщика, узнаете, посмотрев фильм «Заклятье. Новый ритуал» (2020) онлайн на Wink.
Рейтинг
3.9 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ЛМАктёр
Луис
Мачин
- СГАктриса
Селеста
Герес
- КВАктёр
Камила
Ваккарини
- СВАктриса
Сусана
Варела
- УААктёр
Уго
Арана
- ППАктёр
Пабло
Певерелли
- ГБАктриса
Грасиэла
Бономи
- ИИАктриса
Изабель
Иглесиас
- РААктёр
Рафаэль
Антонио Сола
- ЛКАктёр
Леандро
Короминас
- НСПродюсер
Нестор
Санчез Сотело
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЛТОператор
Лукас
Тимерман