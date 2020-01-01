7.32020, Andra sidan
Ужасы, Триллеры84 мин18+
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Заклятье. Другая сторона (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Когда отец семейства уезжает в командировку, в доме начинает происходить нечто жуткое. Семилетний Лукас заводит дружбу с ровесником с «другой стороны», который боится существа из подвала. Когда Лукас исчезает, его мачехе придется проникнуть в мир мертвых и разгадать заклятье «другой стороны».
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Информация
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ТДРежиссёр
Торд
Даниэльссон
- ДГАктриса
Дилан
Гвин
- ЛВАктёр
Линус
Вальгрен
- ХНАктёр
Хенрик
Норлен
- СРАктриса
Сови
Рюден
- НЯАктёр
Никлас
Ярнехейм
- КХАктриса
Карин
Холмберг
- ЯГАктриса
Янна
Гранстрём
- ТДАктёр
Трой
Джеймс
- ТДСценарист
Торд
Даниэльссон
- ГБПродюсер
Гила
Бергквист
- ОФАктриса дубляжа
Ольга
Федорова
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ХЙОператор
Хенрик
Йоханссон
- ЙВКомпозитор
Йонас
Викстранд