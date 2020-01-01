Заклятье. Другая сторона (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Когда отец семейства уезжает в командировку, в доме начинает происходить нечто жуткое. Семилетний Лукас заводит дружбу с ровесником с «другой стороны», который боится существа из подвала. Когда Лукас исчезает, его мачехе придется проникнуть в мир мертвых и разгадать заклятье «другой стороны».



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