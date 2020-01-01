Заклятье. Другая сторона
Wink
Фильмы
Заклятье. Другая сторона
7.32020, Andra sidan
Ужасы, Триллеры84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Заклятье. Другая сторона (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Когда отец семейства уезжает в командировку, в доме начинает происходить нечто жуткое. Семилетний Лукас заводит дружбу с ровесником с «другой стороны», который боится существа из подвала. Когда Лукас исчезает, его мачехе придется проникнуть в мир мертвых и разгадать заклятье «другой стороны».

Заклятье смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Швеция
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заклятье. Другая сторона»

Всё