Заклинательница акул (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.32011, Dark Tide
Триллер, Драма109 мин12+
О фильме
Кейт Мэтьюсон, специализирующаяся на акулах биолог и документалист, всячески избегала глубоководных погружений после трагической гибели ее наставника. Когда-то она была известна тем, что свободно плавала в океане с белыми акулами, теперь же Кейт зарабатывает на жизнь проведением обычных морских экскурсий. Однако неожиданный приезд ее давнего партнера и бывшего мужа убеждает ее бросить вызов собственным демонам и вернуться в глубокие воды, где обитают эти страшные хищники.
СтранаВеликобритания, ЮАР
ЖанрПриключения, Драма, Триллер
КачествоSD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ДСРежиссёр
Джон
Стокуэлл
- ХБАктриса
Холли
Берри
- ОМАктёр
Оливье
Мартинес
- СМАктёр
Сизве
Мсуту
- МЭАктёр
Марк
Элдеркин
- ТНАктриса
Токо
Нтшинга
- ХВАктёр
Хенрик
Вос
- ДКАктриса
Джудит
Кроненберг-Сарембок
- УХАктёр
Уэйн
Харрисон
- ДДАктёр
Джозеф
Ду Плесси
- ДТАктриса
Джессика
Тейлор
- РБАктёр
Ральф
Браун
- ЛТАктёр
Люк
Тайлер
- РКСценарист
Ронни
Кристенсен
- МЕПродюсер
Мэттью
Е. Чоссе
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ЖЭОператор
Жан-Франсуа
Энсгенс