Заклинательница акул (фильм, 2011) смотреть онлайн

Кейт Мэтьюсон, специализирующаяся на акулах биолог и документалист, всячески избегала глубоководных погружений после трагической гибели ее наставника. Когда-то она была известна тем, что свободно плавала в океане с белыми акулами, теперь же Кейт зарабатывает на жизнь проведением обычных морских экскурсий. Однако неожиданный приезд ее давнего партнера и бывшего мужа убеждает ее бросить вызов собственным демонам и вернуться в глубокие воды, где обитают эти страшные хищники.

