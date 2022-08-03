Заклинательница акул
Заклинательница акул

Заклинательница акул (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.32011, Dark Tide
Триллер, Драма109 мин12+

О фильме

Кейт Мэтьюсон, специализирующаяся на акулах биолог и документалист, всячески избегала глубоководных погружений после трагической гибели ее наставника. Когда-то она была известна тем, что свободно плавала в океане с белыми акулами, теперь же Кейт зарабатывает на жизнь проведением обычных морских экскурсий. Однако неожиданный приезд ее давнего партнера и бывшего мужа убеждает ее бросить вызов собственным демонам и вернуться в глубокие воды, где обитают эти страшные хищники.

Страна
Великобритания, ЮАР
Жанр
Приключения, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заклинательница акул»