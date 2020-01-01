Заклинание джинна
Wink
Фильмы
Заклинание джинна
6.72020, The Djinn
Ужасы78 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Заклинание джинна (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

1989 год. Немой мальчик Дилан недавно потерял маму. Они с отцом переезжают в новый дом, где парень находит книгу с заклинаниями. Отец отправляется работать в ночную смену, а мальчик вызывает джинна, который, как обещает книга, исполнит его желание. Заветное желание Дилана не исполняется, зато вскоре в доме начинают происходить странные события.

Заклинание джинна смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заклинание джинна»

Всё