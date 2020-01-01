Заклинание джинна (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
1989 год. Немой мальчик Дилан недавно потерял маму. Они с отцом переезжают в новый дом, где парень находит книгу с заклинаниями. Отец отправляется работать в ночную смену, а мальчик вызывает джинна, который, как обещает книга, исполнит его желание. Заветное желание Дилана не исполняется, зато вскоре в доме начинают происходить странные события.
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Информация
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ДШРежиссёр
Давид
Шарбонье
- ДПРежиссёр
Джастин
Пауэлл
- ЭДАктёр
Эзра
Дьюи
- РБАктёр
Роб
Браунштейн
- ТПАктриса
Теви
По
- ДЭАктёр
Джон
Эриксон
- ДПАктёр
Дональд
Питтс
- ДДАктёр
Джилберт
Дэниэл
- ОЛАктёр
Омариус
Лакетт
- КДАктёр
Коллин
Джо
- АДАктёр
Айзиа
Делл
- ДШСценарист
Давид
Шарбонье
- ДПСценарист
Джастин
Пауэлл
- МВПродюсер
Меган
Вайнштейн
- ДШПродюсер
Давид
Шарбонье
- СГАктёр дубляжа
Сергей
Голубцов
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ОБАктёр дубляжа
Олег
Белов
- ДПМонтажёр
Джастин
Пауэлл
- ХЭОператор
Хулиан
Эстрада