Заклинание джинна (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

1989 год. Немой мальчик Дилан недавно потерял маму. Они с отцом переезжают в новый дом, где парень находит книгу с заклинаниями. Отец отправляется работать в ночную смену, а мальчик вызывает джинна, который, как обещает книга, исполнит его желание. Заветное желание Дилана не исполняется, зато вскоре в доме начинают происходить странные события.



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