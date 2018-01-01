Wink
Зачетный препод 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Зачетный препод 2»

Режиссёры

Бора Дагтекин

Bora Dagtekin
Режиссёр

Актёры

Элиас М’Барек

Elyas M'Barek
АктёрZeki Müller
Йелла Хаазе

Jella Haase
АктрисаChantal
Каролина Херфурт

Karoline Herfurth
АктрисаLisi Schnabelstedt
Катя Риман

Katja Riemann
АктрисаGudrun Gerster
Фолькер Брух

Volker Bruch
АктёрHauke Wölki
Макс фон дер Грёбен

Max von der Groeben
АктёрDanger
Арам Арами

Aram Arami
АктёрBurak
Лена Кленке

Lena Klenke
АктрисаLaura (в титрах: Anna Lena Klenke)
Лукас Райбер

Lucas Reiber
АктёрEtienne
Гизем Эмре

Gizem Emre
АктрисаZeynep

Сценаристы

Бора Дагтекин

Bora Dagtekin
Сценарист

Продюсеры

Бора Дагтекин

Bora Dagtekin
Продюсер
Лена Олбрич

Lena Olbrich
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Вероника Саркисова

Актриса дубляжа
Дарья Фролова

Актриса дубляжа
Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Иван Калинин

Актёр дубляжа

Художники

Бунтави Тор Тавипасас

Boontawee Thor Taweepasas
Художник

Композиторы

Михаэль Бекманн

Michael Beckmann
Композитор
Винсент Штайн

Vincent Stein
Композитор