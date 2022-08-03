Зачем мы женимся?
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Зачем мы женимся?

Зачем мы женимся? (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.62007, Why Did I Get Married?
Драма, Мелодрама113 мин18+

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О фильме

Патриция Энью — психотерапевт, она написала бестселлер на тему брака. В качестве примера она рассматривает взаимоотношения в четырех парах, одна из которых ее собственная, а три другие — пары ее друзей. Каждый год пары отправляются в недельный отпуск, во время которого их начинает мучить вопрос: «Зачем же я все-таки женился?».

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зачем мы женимся?»