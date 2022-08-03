Зачем мы женимся? (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.62007, Why Did I Get Married?
Драма, Мелодрама113 мин18+
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О фильме
Патриция Энью — психотерапевт, она написала бестселлер на тему брака. В качестве примера она рассматривает взаимоотношения в четырех парах, одна из которых ее собственная, а три другие — пары ее друзей. Каждый год пары отправляются в недельный отпуск, во время которого их начинает мучить вопрос: «Зачем же я все-таки женился?».
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Тайлер
Перри
- Актёр
Тайлер
Перри
- Актриса
Шэрон
Лил
- Актриса
Джанет
Джексон
- Актёр
Мэлик
Йоба
- Актриса
Джилл
Скотт
- Актёр
Ричард
Т. Джонс
- Актриса
Таша
Смит
- МДАктёр
Майкл
Джей Уайт
- ДБАктриса
Дэнис
Бутте
- ЛРАктёр
Ламман
Ракер
- Сценарист
Тайлер
Перри
- Продюсер
Рубен
Кэннон
- Продюсер
Тайлер
Перри
- РМПродюсер
Роджер
М. Бобб
- ЛФХудожница
Лорен
Фицсиммонс
- МХМонтажёр
Мэйзи
Хой
- ТКОператор
Тоёмити
Курита
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман