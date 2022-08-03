Патриция Энью — психотерапевт, она написала бестселлер на тему брака. В качестве примера она рассматривает взаимоотношения в четырех парах, одна из которых ее собственная, а три другие — пары ее друзей. Каждый год пары отправляются в недельный отпуск, во время которого их начинает мучить вопрос: «Зачем же я все-таки женился?».

