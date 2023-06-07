За гранью (фильм, 2022) смотреть онлайн

За гранью
8.42022, Rimiteu
Триллер, Детектив83 мин18+

О фильме

Корейский триллер о неуловимом серийном маньяке, похищающем детей. Смотреть фильм «За гранью» 2022 года можно в любое удобное время в видеосервисе Wink.

Детектив Со-ын начинает расследовать дело о серийном маньяке, который похищает детей. Чтобы добраться до преступника, она притворяется матерью одной из жертв. Ее внимание привлекает на первый взгляд добродушная учительница Хе-джин, которая явно знает больше, чем говорит. Ради правды и справедливости детективу приходится идти на риски, чтобы вычислить стратегию маньяка. И чем дальше заходит ее расследование, тем запутаннее и сложнее оно становится.

Сможет ли детектив вычислить преступника, спасти детей и выжить сама? Скоро узнаете: фильм «За гранью» 2022 года доступен по подписке в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «За гранью»