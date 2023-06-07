За гранью (фильм, 2022) смотреть онлайн

Корейский триллер о неуловимом серийном маньяке, похищающем детей. Смотреть фильм «За гранью» 2022 года можно в любое удобное время в видеосервисе Wink.



Детектив Со-ын начинает расследовать дело о серийном маньяке, который похищает детей. Чтобы добраться до преступника, она притворяется матерью одной из жертв. Ее внимание привлекает на первый взгляд добродушная учительница Хе-джин, которая явно знает больше, чем говорит. Ради правды и справедливости детективу приходится идти на риски, чтобы вычислить стратегию маньяка. И чем дальше заходит ее расследование, тем запутаннее и сложнее оно становится.



Сможет ли детектив вычислить преступника, спасти детей и выжить сама? Скоро узнаете: фильм «За гранью» 2022 года доступен по подписке в онлайн-кинотеатре Wink.

