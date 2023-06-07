За гранью (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Корейский триллер о неуловимом серийном маньяке, похищающем детей. Смотреть фильм «За гранью» 2022 года можно в любое удобное время в видеосервисе Wink.
Детектив Со-ын начинает расследовать дело о серийном маньяке, который похищает детей. Чтобы добраться до преступника, она притворяется матерью одной из жертв. Ее внимание привлекает на первый взгляд добродушная учительница Хе-джин, которая явно знает больше, чем говорит. Ради правды и справедливости детективу приходится идти на риски, чтобы вычислить стратегию маньяка. И чем дальше заходит ее расследование, тем запутаннее и сложнее оно становится.
Сможет ли детектив вычислить преступника, спасти детей и выжить сама? Скоро узнаете: фильм «За гранью» 2022 года доступен по подписке в онлайн-кинотеатре Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
- ЛСРежиссёр
Ли
Сын-джун
- ЛДАктриса
Ли
Джон-хён
- МДАктриса
Мун
Джон-хи
- ЧСАктриса
Чин
Со-ён
- ПМАктёр
Пак
Мён-хун
- ЧДАктёр
Чхве
Дон-мун
- ОМАктёр
О
Мин-сок
- КХАктриса
Ким
Ха-он
- ЧГАктриса
Чон
Гук-хян
- ПКАктриса
Пак
Кён-хе
- ЛЧАктёр
Лим
Чхоль-хён
- ХНСценарист
Хисаси
Нодзава
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АРАктёр дубляжа
Александр
Ружейников
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ЧДМонтажёр
Чон
Джин-хи