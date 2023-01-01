За что мне это (фильм, 1984) смотреть онлайн

Сюжет

У обычной домохозяйки Глории появляются серьезные проблемы. Ее муж страстно увлекается бывшей певичкой один из сыновей с удовольствием продает наркотики, а другой заводит бурные романы с отцами своих одноклассников. Положение становится еще хуже, когда из-за странного стечения обстоятельств взбалмошная Глория оказывается замешанной в убийстве и попытке продать поддельные дневники Гитлера.



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