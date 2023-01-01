За что мне это
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За что мне это

За что мне это (фильм, 1984) смотреть онлайн

6.91984, ¿Qué he hecho yo para merecer esto!!
Драмы97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

У обычной домохозяйки Глории появляются серьезные проблемы. Ее муж страстно увлекается бывшей певичкой один из сыновей с удовольствием продает наркотики, а другой заводит бурные романы с отцами своих одноклассников. Положение становится еще хуже, когда из-за странного стечения обстоятельств взбалмошная Глория оказывается замешанной в убийстве и попытке продать поддельные дневники Гитлера.

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Информация

Страна
Испания
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «За что мне это»

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