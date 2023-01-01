За что мне это (фильм, 1984) смотреть онлайн
6.91984, ¿Qué he hecho yo para merecer esto!!
Драмы97 мин18+
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Сюжет
У обычной домохозяйки Глории появляются серьезные проблемы. Ее муж страстно увлекается бывшей певичкой один из сыновей с удовольствием продает наркотики, а другой заводит бурные романы с отцами своих одноклассников. Положение становится еще хуже, когда из-за странного стечения обстоятельств взбалмошная Глория оказывается замешанной в убийстве и попытке продать поддельные дневники Гитлера.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Педро
Альмодовар
- КМАктриса
Кармен
Маура
- ЛОАктёр
Луис
Осталот
- РХАктёр
Рё
Хирума
- АдАктёр
Анхель
де Андрес Лопес
- ГСАктёр
Гонсало
Суарес
- ВФАктриса
Вероника
Форке
- ХРАктёр
Хуан
Р. Мартинес
- ЧЛАктриса
Чус
Л�ампреаве
- КМАктриса
Кити
Манвер
- СХАктриса
Соня
Хоманн
- Сценарист
Педро
Альмодовар
- ЭАПродюсер
Эрве
Ачуэль
- Художница
Сесилия
Рот
- ХСМонтажёр
Хосе
Сальседо
- АЛОператор
Анхель
Луис Фернандес
- ББКомпозитор
Бернардо
Бонецци