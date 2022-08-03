Юный детектив (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Адам Броди в комедийной драме о нелегкой судьбе вундеркиндов. Эйб еще в детстве прославился как талантливый ребенок-детектив. Но его взрослая жизнь не заладилась. Успешную карьеру Эйба погубило исчезновение его ассистентки, которую он так и не смог найти. С тех пор 32-летнему сыщику достаются только элементарные расследования, не приносящие ни славы, ни денег, ни удовольствия. Эйб часто прикладывается к бутылке, постоянно жалея себя. Но однажды ему выпадает шанс восстановить былую репутацию. Молодая студентка Кэролайн просит его найти убийцу своего бойфренда. Сможет ли разочаровавшийся в жизни детектив помочь наивной девушке и удастся ли ему перезапустить карьеру?
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ИМРежиссёр
Ивэн
Морган
- КЧАктриса
Кейтлин
Чалмерс-Риццато
- АБАктёр
Адам
Броди
- КХАктёр
Калеб
Хорн
- Актриса
Венди
Крюсон
- ДУАктёр
Джонатан
Уитэйкер
- БСАктёр
Брент
Скэгфорд
- СГАктёр
Стив
Гань
- ДМАктриса
Джованна
Мур
- ДНАктёр
Джесси
Ной Груман
- ИМСценарист
Ивэн
Морган
- ДБПродюсер
Джонатан
Бронфман
- ЛБПродюсер
Люк
Блэк
- АБПродюсер
Адам
Броди
- МБХудожник
Мэттью
Бьянчи
- КЛМонтажёр
Курт
Лобб
- МРОператор
Майкл
Роберт МакЛафлин