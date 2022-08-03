Адам Броди в комедийной драме о нелегкой судьбе вундеркиндов. Эйб еще в детстве прославился как талантливый ребенок-детектив. Но его взрослая жизнь не заладилась. Успешную карьеру Эйба погубило исчезновение его ассистентки, которую он так и не смог найти. С тех пор 32-летнему сыщику достаются только элементарные расследования, не приносящие ни славы, ни денег, ни удовольствия. Эйб часто прикладывается к бутылке, постоянно жалея себя. Но однажды ему выпадает шанс восстановить былую репутацию. Молодая студентка Кэролайн просит его найти убийцу своего бойфренда. Сможет ли разочаровавшийся в жизни детектив помочь наивной девушке и удастся ли ему перезапустить карьеру?

