#яздесь (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.72019, #jesuislà
Комедия93 мин18+
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О фильме
Шеф-повар Стефан стал немного тосковать в родной французской деревушке и открыл для себя мир соцсетей. Инстаграм увлек мужчину настолько, что он влюбился в виртуальную подругу из Кореи. Чувства казались взаимными, поэтому Стефан решил полететь в Сеул, чтобы познакомиться в реале. Однако возлюбленная не сдержала обещание и пропала, не встретив его в аэропорту. Но это лишь начало невероятных приключений француза в Корее.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЭЛРежиссёр
Эрик
Лартиго
- Актёр
Ален
Шаба
- Актриса
Пэ
Ду-на
- БГАктриса
Бланш
Гарден
- ИБАктёр
Илиан
Бергала
- ЖСАктёр
Жюль
Саго
- КРАктриса
Камилль
Рутерфорд
- ДГАктриса
Дэльфин
Глейз
- ЛЛАктёр
Лазар
Лартиго
- ВНАктёр
Венсан
Немет
- НЛАктриса
Натали
Лакруа
- ТБСценарист
Тома
Бидеген
- ЭЛСценарист
Эрик
Лартиго
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- ЭВПродюсер
Эдуард
Вейл
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- ЖВМонтажёр
Жюльетт
Вельфлинг
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин