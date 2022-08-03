яздесь (фильм, 2019) смотреть онлайн

Шеф-повар Стефан стал немного тосковать в родной французской деревушке и открыл для себя мир соцсетей. Инстаграм увлек мужчину настолько, что он влюбился в виртуальную подругу из Кореи. Чувства казались взаимными, поэтому Стефан решил полететь в Сеул, чтобы познакомиться в реале. Однако возлюбленная не сдержала обещание и пропала, не встретив его в аэропорту. Но это лишь начало невероятных приключений француза в Корее.

