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#яздесь

#яздесь (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.72019, #jesuislà
Комедия93 мин18+

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О фильме

Шеф-повар Стефан стал немного тосковать в родной французской деревушке и открыл для себя мир соцсетей. Инстаграм увлек мужчину настолько, что он влюбился в виртуальную подругу из Кореи. Чувства казались взаимными, поэтому Стефан решил полететь в Сеул, чтобы познакомиться в реале. Однако возлюбленная не сдержала обещание и пропала, не встретив его в аэропорту. Но это лишь начало невероятных приключений француза в Корее.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «#яздесь»