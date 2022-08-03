Джули Джеймс так и не смогла пережить ужас прошлого лета. Хотя жестокий маньяк был убит, его тело не было найдено. Тень мрачного мстителя продолжает преследовать девушку в кошмарных видениях. Чтобы избавиться от страшных воспоминаний, Джули с друзьями отправляется на живописный тропический остров. Они надеются провести здесь несколько прекрасных дней, но...

