Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом
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Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом

Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом (фильм, 1998) смотреть онлайн

8.31998, I Still Know What You Did Last Summer
Ужасы, Триллер96 мин18+

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О фильме

Джули Джеймс так и не смогла пережить ужас прошлого лета. Хотя жестокий маньяк был убит, его тело не было найдено. Тень мрачного мстителя продолжает преследовать девушку в кошмарных видениях. Чтобы избавиться от страшных воспоминаний, Джули с друзьями отправляется на живописный тропический остров. Они надеются провести здесь несколько прекрасных дней, но...

Страна
США, Мексика
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом»