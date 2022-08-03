Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом (фильм, 1998) смотреть онлайн
8.31998, I Still Know What You Did Last Summer
Ужасы, Триллер96 мин18+
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О фильме
Джули Джеймс так и не смогла пережить ужас прошлого лета. Хотя жестокий маньяк был убит, его тело не было найдено. Тень мрачного мстителя продолжает преследовать девушку в кошмарных видениях. Чтобы избавиться от страшных воспоминаний, Джули с друзьями отправляется на живописный тропический остров. Они надеются провести здесь несколько прекрасных дней, но...
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Дэнни
Кэннон
- Актриса
Дженнифер
Лав Хьюитт
- Актриса
Брэнди
Норвуд
- Актёр
Мекай
Файфер
- Актёр
Мэттью
Сеттл
- Актёр
Мьюз
Уотсон
- ФПАктёр
Фредди
Принц мл.
- БКАктёр
Билл
Коббс
- ДКАктёр
Джеффри
Комбс
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эспозито
- Актёр
Джон
Хоукс
- ТКСценарист
Трей
Колэуэй
- ЛДСценарист
Лоис
Дункан
- СЧПродюсер
Стоукли
Чаффин
- ЭФПродюсер
Эрик
Фейг
- ХЛПродюсер
Хосе
Лудлоу
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Аксюта
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- ИААктёр дубляжа
Иван
Агапов
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- СРХудожник
Скотт
Ритенер
- ДФКомпозитор
Джон
Фриззелл