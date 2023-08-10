Я тебя не люблю (фильм, 2012) смотреть онлайн
5.62012, Я тебя не люблю
Драма84 мин18+
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О фильме
20-летняя Вика живет в маленьком провинциальном городке, как и все девушки, она верит в любовь и надеется однажды ее найти. Каждый свой шаг девушка снимает на камеру, из этих записей мы узнаем, что она уже довольно давно встречается с Артемом. Впрочем, это не мешает Вике отправиться на свидание и с Женей. Некоторое время она будет встречаться и с Женей, и с Артемом, пока наконец не будет готова выбрать, с кем же из них остаться.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb