Я тебя не люблю
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Я тебя не люблю

Я тебя не люблю (фильм, 2012) смотреть онлайн

5.62012, Я тебя не люблю
Драма84 мин18+

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О фильме

20-летняя Вика живет в маленьком провинциальном городке, как и все девушки, она верит в любовь и надеется однажды ее найти. Каждый свой шаг девушка снимает на камеру, из этих записей мы узнаем, что она уже довольно давно встречается с Артемом. Впрочем, это не мешает Вике отправиться на свидание и с Женей. Некоторое время она будет встречаться и с Женей, и с Артемом, пока наконец не будет готова выбрать, с кем же из них остаться.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb