Я - смертный (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

В 2235 году человеческая раса достигла бессмертия с помощью генетически модифицированной вакцины. В мире закончились войны, насилие и преступность. Однако небольшая группа повстанцев осмелилась усомниться в почти идеальном мире. Так бессмертные мужчина и женщина начинают борьбу за свое прав�о… умереть.





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