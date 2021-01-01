Я - смертный (фильм, 2021) смотреть онлайн
6.22021, I Am Mortal
Фантастика, Драмы79 мин18+
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Сюжет
В 2235 году человеческая раса достигла бессмертия с помощью генетически модифицированной вакцины. В мире закончились войны, насилие и преступность. Однако небольшая группа повстанцев осмелилась усомниться в почти идеальном мире. Так бессмертные мужчина и женщина начинают борьбу за свое прав�о… умереть.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Драмы
Рейтинг
3.3 IMDb
- АЛАктёр
Абрахам
Льюис
- ЭСАктриса
Элоиза
Смит
- ШГАктёр
Шон
Ганн
- ЛЛАктриса
Лорен
Линдси Донзис
- ДХАктёр
Джон
Харлан Ким
- Актриса
Нина
Кири
- МФАктёр
Мэттью
Флинн Беллоуз
- ЖКАктриса
Жасмин
Кармайкл
- ЖУАктёр
Жан
Уддин
- НГАктёр
Нэш
Гриер
- КНПродюсер
Кори
Нил
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Бредюк
- АЗАктриса дубляжа
Анастасия
Захарова
- ИБАктёр дубляжа
Игорь
Бондаренко
- ПГАктриса дубляжа
Пелагея
Гусева
- НГАктёр дубляжа
Никита
Грудинов