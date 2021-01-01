Я - смертный
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Я - смертный

Я - смертный (фильм, 2021) смотреть онлайн

6.22021, I Am Mortal
Фантастика, Драмы79 мин18+

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Сюжет

В 2235 году человеческая раса достигла бессмертия с помощью генетически модифицированной вакцины. В мире закончились войны, насилие и преступность. Однако небольшая группа повстанцев осмелилась усомниться в почти идеальном мире. Так бессмертные мужчина и женщина начинают борьбу за свое право… умереть.

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Информация

Страна
США
Жанры
Фантастика, Драмы

Рейтинг

3.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я - смертный»

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