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Я не боюсь

Я не боюсь (фильм, 2003) смотреть онлайн

7.72003, Io non ho paura
Триллер, Криминал104 мин18+

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О фильме

70-е годы. Маленькая деревушка на юге Италии. Тихая счастливая жизнь на фоне благодатной земли и заброшенных каменных строений, к которым так и манит местную детвору. 10-летний Микеле случайно обнаруживает тайник, в котором итальянская мафия прячет следы одного из своих преступлений...

Страна
Великобритания, Испания, Италия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я не боюсь»