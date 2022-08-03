Я не боюсь (фильм, 2003) смотреть онлайн
7.72003, Io non ho paura
Триллер, Криминал104 мин18+
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О фильме
70-е годы. Маленькая деревушка на юге Италии. Тихая счастливая жизнь на фоне благодатной земли и заброшенных каменных строений, к которым так и манит местную детвору. 10-летний Микеле случайно обнаруживает тайник, в котором итальянская мафия прячет следы одного из своих преступлений...
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ГСРежиссёр
Габриэле
Сальваторес
- АСАктриса
Айтана
Санчес-Хихон
- ДААктёр
Дино
Аббрешия
- ДКАктёр
Джорджо
Каречча
- АСАктриса
Антонелла
Стефануччи
- РДАктёр
Риккардо
Дзинна
- МВАктёр
Микеле
Васка
- ССАктриса
Суси
Санчес
- ДААктёр
Диего
Абатантуоно
- ДКАктёр
Джузеппе
Кристьяно
- МДАктёр
Маттиа
Ди Пьерро
- ФМСценарист
Франческа
Марчано
- НАСценарист
Никколо
Амманити
- МТПродюсер
Маурицио
Тотти
- РТПродюсер
Риккардо
Тоцци
- ФЭХудожница
Флоренс
Эмир
- ЭБКомпозитор
Эцио
Боссо