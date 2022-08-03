70-е годы. Маленькая деревушка на юге Италии. Тихая счастливая жизнь на фоне благодатной земли и заброшенных каменных строений, к которым так и манит местную детвору. 10-летний Микеле случайно обнаруживает тайник, в котором итальянская мафия прячет следы одного из своих преступлений...

