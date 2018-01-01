Актёры и съёмочная группа фильма «Я не боюсь»

WinkФильмыЯ не боюсьАктёры и съёмочная группа фильма «Я не боюсь»
Актёры
АктрисаAnna
Айтана Санчес-ХихонAitana Sánchez-Gijón
АктёрPino
Дино АббрешияDino Abbrescia
АктёрFelice
Джорджо КареччаGiorgio Careccia
АктрисаAssunta
Антонелла СтефануччиAntonella Stefanucci
АктёрPietro
Риккардо ДзиннаRiccardo Zinna
АктёрCandela
Микеле ВаскаMichele Vasca
АктрисаMadre Filippo (в титрах: Susy Sánchez)
Суси СанчесSusi Sánchez
АктёрSergio
Диего АбатантуоноDiego Abatantuono
АктёрMichele
Джузеппе КристьяноGiuseppe Cristiano
АктёрFilippo