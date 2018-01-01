Wink
Я не боюсь
Актёры и съёмочная группа фильма «Я не боюсь»

Режиссёры

Габриэле Сальваторес

Gabriele Salvatores
Режиссёр

Актёры

Айтана Санчес-Хихон

Aitana Sánchez-Gijón
АктрисаAnna
Дино Аббрешия

Dino Abbrescia
АктёрPino
Джорджо Каречча

Giorgio Careccia
АктёрFelice
Антонелла Стефануччи

Antonella Stefanucci
АктрисаAssunta
Риккардо Дзинна

Riccardo Zinna
АктёрPietro
Микеле Васка

Michele Vasca
АктёрCandela
Суси Санчес

Susi Sánchez
АктрисаMadre Filippo (в титрах: Susy Sánchez)
Диего Абатантуоно

Diego Abatantuono
АктёрSergio
Джузеппе Кристьяно

Giuseppe Cristiano
АктёрMichele
Маттиа Ди Пьерро

Mattia Di Pierro
АктёрFilippo

Сценаристы

Франческа Марчано

Francesca Marciano
Сценарист
Никколо Амманити

Niccolò Ammaniti
Сценарист

Продюсеры

Маурицио Тотти

Maurizio Totti
Продюсер
Риккардо Тоцци

Riccardo Tozzi
Продюсер

Художники

Флоренс Эмир

Florence Emir
Художница

Композиторы

Эцио Боссо

Ezio Bosso
Композитор