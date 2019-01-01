Я найду тебя (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Мелодрама о любви католического оперного певца и еврейки-скрипачки на фоне Второй мировой войны — от постановщицы «Секса в большом городе» и «Реальных девочек» Марты Кулидж. Рэйчел и Роберт встретились еще в юности, когда посещали элитную музыкальную школу. Поначалу они воспринимали друг друга как конкурентов, но постепенно между ними зародилось прекрасное чувство. На протяжении многих лет они были неразлучны, пока Роберт не уехал в Италию учиться опере. Рэйчел же по настоянию семьи пришлось выйти замуж за другого. В 1939 году Роберт возвращается в Польшу, и они с Рэйчел планируют бежать, но как раз в это время на страну нападают немецкие войска. Теперь Роберт присоединяется к сопротивлению и становится подопечным оперного певца, у которого есть связи среди нацистов. В надежде вновь встретить Рэйчел он даже решается на выступление в концентрационном лагере.



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