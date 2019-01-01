Я найду тебя (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Мелодрама о любви католического оперного певца и еврейки-скрипачки на фоне Второй мировой войны — от постановщицы «Секса в большом городе» и «Реальных девочек» Марты Кулидж. Рэйчел и Роберт встретились еще в юности, когда посещали элитную музыкальную школу. Поначалу они воспринимали друг друга как конкурентов, но постепенно между ними зародилось прекрасное чувство. На протяжении многих лет они были неразлучны, пока Роберт не уехал в Италию учиться опере. Рэйчел же по настоянию семьи пришлось выйти замуж за другого. В 1939 году Роберт возвращается в Польшу, и они с Рэйчел планируют бежать, но как раз в это время на страну нападают немецкие войска. Теперь Роберт присоединяется к сопротивлению и становится подопечным оперного певца, у которого есть связи среди нацистов. В надежде вновь встретить Рэйчел он даже решается на выступление в концентрационном лагере.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
- МКРежиссёр
Марта
Кулидж
- АКАктриса
Аделаида
Клеменс
- ЛСАктёр
Лео
Сутер
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- Актриса
Конни
Нильсен
- УПАктриса
Урсула
Паркер
- СКАктёр
Себастьян
Крофт
- ТСАктёр
Тоби
Себастьян
- АЛАктёр
Адам
Леви
- ДССценарист
Дэвид
С. Уорд
- БИСценарист
Божена
Интратор
- БИПродюсер
Божена
Интратор
- ФРПродюсер
Фред
Рус
- РЧХудожник
Роберт
Чесак
- МДХудожница
Магдалена
Дипон
- КФХудожница
Катажина
Филимонюк
- РЧМонтажёр
Ричард
Чю
- ЭАМонтажёр
Эрик
А. Сирс
- ПСМонтажёр
Пол
Сейдор
- АГОператор
Александр
Грушинский
- ЯАКомпозитор
Ян
А.П. Качмарек