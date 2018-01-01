Wink
Фильмы
Я – Куба
Актёры и съёмочная группа фильма «Я – Куба»

Режиссёры

Михаил Калатозов

Режиссёр

Актёры

Серхио Коррьери

Sergio Corrieri
АктёрAlberto
Сальвадор Вуд

Salvador Wood
Актёр
Хосе Галлардо

José Gallardo
АктёрPedro
Рауль Гарсия

Raúl García
АктёрEnrique
Луз Мария Коллазо

Luz María Collazo
АктрисаMaria / Betty
Жан Буиз

Jean Bouise
АктёрJim (in Cuban version) (в титрах: Jean Bouisse)
Альберто Морган

Актёр
Селия Родригес

Celia Rodriguez
АктрисаGloria (in Cuban version) (в титрах: Zilia Rodríguez)
Фаусто Мирабаль

Fausto Mirabal
Актёр
Роберто Гарсия Йорк

АктёрAmerican activist
Мария де лас Мерседес Диас

Актриса
Барбара Домингез

Актриса
Хесус дель Монте

Актёр(в титрах: Isis del Monte)
Луиза Мария Хименес

Luisa María Jiménez
АктрисаTeresa
Марио Гонзалез Брош

АктёрPablo (in Cuban version) (в титрах: Mario González)
Тони Лопез

Актёр
Гектор Кастанеда

Актёр
Росендо Ламадрис

Rosendo Lamadriz
Актёр
Роберто Виллар

Актёр
Роберто Кабрера

Roberto Cabrera
Актёр
Альфредо Авила

Alfredo Ávila
Актёр
Рафаэль Диас

Rafael Díaz
Актёр
Исабель Морено

Isabel Moreno
Актриса
Мануэль Дж. Мора

Manuel J. Mora
Актёр(в титрах: Manuel Mora)
Ракель Ревуэльта

Raquel Revuelta
АктрисаThe voice of Cuba
Нина Никитина

АктрисаRussian text reader (Russian version) (в титрах: N. Nikitina)
Георгий Епифанцев

АктёрRussian Text Reader (Russian version) (в титрах: G. Yepifantsev)
Арамис Дельгадо

Aramís Delgado
Актриса
Пепе Рамирез

Актёр

Сценаристы

Энрике Пинеда Барнет

Enrique Pineda Barnet
Сценарист
Евгений Евтушенко

Сценарист

Операторы

Сергей Урусевский

Оператор