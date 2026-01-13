Я – Куба (фильм, 1964) смотреть онлайн
1964, Soy Cuba
Драма135 мин18+
О фильме
Четыре новеллы, посвященные судьбе острова Куба и его борьбе за независимость от США. Каждая из новелл демонстрирует непоколебимый дух кубинского народа, однажды восставшего против колониальной диктатуры правящего политического режима. Доведенный до отчаяния народ решился на революцию, возглавленную Фиделем Кастро, и ставшую в итоге освободительной. «Я — Куба» — драма совместного производства СССР и Кубы. Двухсерийный фильм снят при помощи ручной камеры.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb
- МКРежиссёр
Михаил
Калатозов
- СКАктёр
Серхио
Коррьери
- СВАктёр
Сальвадор
Вуд
- ХГАктёр
Хосе
Галлардо
- РГАктёр
Рауль
Гарсия
- ЛМАктриса
Луз
Мария Коллазо
- ЖБАктёр
Жан
Буиз
- АМАктёр
Альберто
Морган
- СРАктриса
Селия
Родригес
- ФМАктёр
Фаусто
Мирабаль
- РГАктёр
Роберто
Гарсия Йорк
- МдАктриса
Мария
де лас Мерседес Диас
- БДАктриса
Барбара
Домингез
- ХдАктёр
Хесус
дель Монте
- ЛМАктриса
Луиза
Мария Хименес
- МГАктёр
Марио
Гонзалез Брош
- ТЛАктёр
Тони
Лопез
- ГКАктёр
Гектор
Кастанеда
- РЛАктёр
Росендо
Ламадрис
- РВАктёр
Роберто
Виллар
- РКАктёр
Роберто
Кабрера
- АААктёр
Альфредо
Авила
- РДАктёр
Рафаэль
Диас
- ИМАктриса
Исабель
Морено
- МДАктёр
Мануэль
Дж. Мора
- РРАктриса
Ракель
Ревуэльта
- ННАктриса
Нина
Никитина
- ГЕАктёр
Георгий
Епифанцев
- АДАктриса
Арамис
Дельгадо
- ПРАктёр
Пепе
Рамирез
- ЭПСценарист
Энрике
Пинеда Барнет
- ЕЕСценарист
Евгений
Евтушенко
- СУОператор
Сергей
Урусевский