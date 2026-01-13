Я – Куба (фильм, 1964) смотреть онлайн

Четыре новеллы, посвященные судьбе острова Куба и его борьбе за независимость от США. Каждая из новелл демонстрирует непоколебимый дух кубинского народа, однажды восставшего против колониальной диктатуры правящего политического режима. Доведенный до отчаяния народ решился на революцию, возглавленную Фиделем Кастро, и ставшую в итоге освободительной. «Я — Куба» — драма совместного производства СССР и Кубы. Двухсерийный фильм снят при помощи ручной камеры.

