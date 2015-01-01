Я, Эрл и умирающая девушка (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.92015, Me and Earl and the Dying Girl
Драмы, Комедии100 мин12+
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Сюжет
Тихий старшеклассник Грег в свободное время снимает вместе со своим единственным другом Эрлом пародии на киноклассику. Однажды Грег узнает, что его подруга детства Рейчел больна раком. Чтобы приободрить девушку, он возобновляет общение с ней и начинает съемки фильма специально для нее.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
- АГРежиссёр
Альфонсо
Гомес-Рехон
- ТМАктёр
Томас
Манн
- Актёр
АрДжей
Сайлер
- Актриса
Оливия
Кук
- НОАктёр
Ник
Офферман
- Актриса
Конни
Бриттон
- Актриса
Мо�лли
Шеннон
- Актёр
Джон
Бернтал
- МБАктёр
Мэтт
Беннетт
- КХАктриса
Кэтрин
Хьюз
- МХАктёр
Масам
Холден
- Продюсер
Джереми
Доусон
- ДФПродюсер
Дэн
Фогельман
- СРПродюсер
Стивен
Рейлс
- ДИХудожница
Дженнифер
Ив
- ЧДОператор
Чон
Джон-хун
- БИКомпозитор
Брай�ан
Ино
- НМКомпозитор
Нико
Мьюли