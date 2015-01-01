Я, Эрл и умирающая девушка
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Я, Эрл и умирающая девушка

Я, Эрл и умирающая девушка (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.92015, Me and Earl and the Dying Girl
Драмы, Комедии100 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Тихий старшеклассник Грег в свободное время снимает вместе со своим единственным другом Эрлом пародии на киноклассику. Однажды Грег узнает, что его подруга детства Рейчел больна раком. Чтобы приободрить девушку, он возобновляет общение с ней и начинает съемки фильма специально для нее.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я, Эрл и умирающая девушка»

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