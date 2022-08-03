Взаперти (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Shut In
Ужасы, Триллер87 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ФБРежиссёр
Фэррен
Блэкберн
- Актриса
Наоми
Уоттс
- Актёр
Оливер
Платт
- ЧХАктёр
Чарли
Хитон
- ДТАктёр
Джейкоб
Тремблей
- КПАктриса
Клементин
Пуадац
- АБАктёр
Алекс
Браунштейн
- ДКАктёр
Дэвид
Кабитт
- КБАктриса
Кристал
Балинт
- ЭДАктриса
Эллен
Дэвид
- ТПАктёр
Тим
Пост
- КХСценарист
Кристина
Ходсон
- КХПродюсер
Кристин
Хеблер
- АЗПродюсер
Ариэль
Зейтун
- ЖКХудожник
Жан-Андре
Каррье
- ОГХудожница
Одетт
Гадури
- БМонтажёр
Бакстер
- ИБОператор
Ив
Беланже
- НМКомпозитор
Натэниел
Мекали