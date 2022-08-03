Взаперти
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Взаперти

Взаперти (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Shut In
Ужасы, Триллер87 мин18+

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О фильме

Вдова, работавшая детским психологом, ныне живет в уединении в сельском районе. Во время яростной зимней бури ей предстоит спасать мальчика, попавшего в опасность.

Страна
США, Индия, Канада, Франция
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Взаперти»