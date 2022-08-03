Выстрел во мраке (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Красотку Марию обвинили в убийстве любовника. Губная помада на рубашке, отпечатки пальцев на пистолете и духи на подушке - все улики против нее. И только проницательный инспектор Клузо уверен - девушка невиновна. Он освобождает ее из заключения и пытается за ней следить. К разочарованию инспектора, убийства продолжаются, и каждый раз улики опять указывают на Марию.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Детектив
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Блейк
Эдвардс
- ПСАктёр
Питер
Селлерс
- ЭЗАктриса
Эльке
Зоммер
- ДСАктёр
Джордж
Сандерс
- ГЛАктёр
Герберт
Лом
- ТРАктриса
Трейси
Рид
- ГСАктёр
Грэм
Старк
- МРАктриса
Мойра
Редмонд
- ВГАктриса
Ванда
Годселл
- МКАктёр
Морис
Кауфман
- ЭЛАктриса
Энн
Линн
- Сценарист
Блейк
Эдвардс
- УПСценарист
Уильям
Питер Блэтти
- ПССценарист
Питер
Селлерс
- Продюсер
Блейк
Эдвардс
- СФПродюсер
Сесил
Ф. Форд
- Продюсер
Уолтер
Мириш
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Борзунов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- МФХудожница
Маргарет
Ферс
- РЭМонтажёр
Ральф
Э. Уинтерс
- КЧОператор
Кристофер
Чэллис
- ГМКомпозитор
Генри
Манчини