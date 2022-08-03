Высота (фильм, 2017) смотреть онлайн
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О фильме
Вор просит агента ФБР устроить ему побег с захваченного преступниками самолета. Криминальный боевик с актрисой «Звездного десанта» Дениз Ричардс.
За нарушение приказа во время переговоров по освобождению заложников агента ФБР Гретхен Блэр переводят на скучную бюрократическую должность. Во время перелета в Вашингтон она знакомится с обаятельным британцем Терри, который предлагает сделку: миллионы долларов в обмен на то, что Гретхен спасет ему жизнь. Дело в том, что этот самолет вот-вот захватит группа гангстеров. Терри — вор, и когда-то во время крупного ограбления он подставил и обворовал этих бандитов, и теперь бывшие подельники намерены отомстить предателю. Гретхен — его единственный шанс Терри на спасение. Не терпится узнать, согласится ли агент ФБР на сделку с вором?
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Рейтинг
- ДРАктриса
Дениз
Ричардс
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- ДЛАктёр
Джонатан
Липники
- ГГАктриса
Грир
Грэммер
- ДПАктёр
Джон
Пози
- ЧЭАктриса
Челси
Эдмундсон
- ПМАктриса
Пегги
Майли
- ТДАктёр
Том
ДеНуччи
- ДСАктёр
Джаред
Сэфьер
- ЧЛАктёр
Чак
Лиделл
- РССценарист
Ричард
Свитзер
- ДДПродюсер
Джонатан
ДельПонте
- ФБПродюсер
Филлип
Б. Голдфайн
- ДЛПродюсер
Джон
Лэндолфи
- ТСХудожница
Томика
Смоллз
- ДЛОператор
Дэйн
Лоуинг