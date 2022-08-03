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Высота (фильм, 2017) смотреть онлайн

6.82017, Altitude
Боевик, Криминал83 мин18+

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О фильме

Вор просит агента ФБР устроить ему побег с захваченного преступниками самолета. Криминальный боевик с актрисой «Звездного десанта» Дениз Ричардс.

За нарушение приказа во время переговоров по освобождению заложников агента ФБР Гретхен Блэр переводят на скучную бюрократическую должность. Во время перелета в Вашингтон она знакомится с обаятельным британцем Терри, который предлагает сделку: миллионы долларов в обмен на то, что Гретхен спасет ему жизнь. Дело в том, что этот самолет вот-вот захватит группа гангстеров. Терри — вор, и когда-то во время крупного ограбления он подставил и обворовал этих бандитов, и теперь бывшие подельники намерены отомстить предателю. Гретхен — его единственный шанс Терри на спасение. Не терпится узнать, согласится ли агент ФБР на сделку с вором?

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Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
3.9 IMDb