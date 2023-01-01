Высокие каблуки
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Высокие каблуки

Высокие каблуки (фильм, 1991) смотреть онлайн

7.71991, Tacones lejanos
Драмы, Мелодрамы108 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Мать и дочь оказываются замешанными в таинственном убийстве. Его расследование проливает свет на их запутанные отношения как между собой, так и с окружающими людьми.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Высокие каблуки»

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