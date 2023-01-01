Высокие каблуки (фильм, 1991) смотреть онлайн
7.71991, Tacones lejanos
Драмы, Мелодрамы108 мин18+
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Сюжет
Мать и дочь оказываются замешанными в таинственном убийстве. Его расследование проливает свет на их запутанные отношения как между собой, так и с окружающими людьми.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Педро
Альмодовар
- ВААктриса
Виктория
Абриль
- Актриса
Мариса
Паредес
- МБАктёр
Мигель
Бозе
- АЛАктриса
Анна
Лисаран
- МОАктриса
Майрата
О’Висиедо
- КМАктриса
Кристина
Маркос
- ФААктёр
Федор
Аткин
- ПДАктёр
Педро
Диес дель Корраль
- БФАктриса
Бибиана
Фернандес
- НМАктёр
Начо
Мартинес
- Сценарист
Педро
Альмодовар
- Продюсер
Агустин
Альмодовар
- КГХудожник
Карлос
Гарсия Камберо
- ХМХудожник
Хулиан
Матеос
- ХСМонтажёр
Хосе
Сальседо
- АФОператор
Альфредо
Фернандес Майо
- РСКомпозитор
Рюити
Сакамото