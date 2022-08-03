Выпьем за любовь (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.92018, Der Vorname
Комедия87 мин18+
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О фильме
Супруги Штефан и Элизабет собирают родственников на семейный обед. Гости ведут себя чинно и культурно, как вдруг брат Лиз, Томас объявляет, что его жена беременна. Родня с энтузиазмом начинает выбирать имя для ребенка, но веселье прекращается, когда Том сообщает, что назовет сына Адольфом.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЗВРежиссёр
Зёнке
Вортманн
- КМАктёр
Кристоф
Мария Хербст
- Актёр
Флориан
Давид Фиц
- КПАктриса
Каролина
Петерс
- Актёр
Юстус
фон Донаньи
- ЯУАктриса
Янина
Узе
- ИБАктриса
Ирис
Бербен
- СКАктёр
Серкан
Кая
- Актёр
Кристиан
Скибиньский
- АДСценарист
Александер
Дидина
- АдСценарист
Александр
де Ла Пательер
- МДСценарист
Матьё
Делапорт
- ММПродюсер
Мартин
Мошкович
- КРПродюсер
Кристина
Роте
- ТСПродюсер
Том
Списс
- МВМонтажёр
Мартин
Вульф
- ЙХОператор
Йо
Хайм
- ГЦКомпозитор
Гельмут
Церлетт