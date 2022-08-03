Выпьем за любовь
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Выпьем за любовь

Выпьем за любовь (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.92018, Der Vorname
Комедия87 мин18+

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О фильме

Супруги Штефан и Элизабет собирают родственников на семейный обед. Гости ведут себя чинно и культурно, как вдруг брат Лиз, Томас объявляет, что его жена беременна. Родня с энтузиазмом начинает выбирать имя для ребенка, но веселье прекращается, когда Том сообщает, что назовет сына Адольфом.

Страна
Германия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Выпьем за любовь»