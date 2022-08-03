Супруги Штефан и Элизабет собирают родственников на семейный обед. Гости ведут себя чинно и культурно, как вдруг брат Лиз, Томас объявляет, что его жена беременна. Родня с энтузиазмом начинает выбирать имя для ребенка, но веселье прекращается, когда Том сообщает, что назовет сына Адольфом.

