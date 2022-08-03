Выбор оружия: Вдохновленные Гордоном Парксом (фильм, 2021) смотреть онлайн

2021, A Choice of Weapons: Inspired by Gordon Parks
Документальный84 мин18+
Рассказ о легендарном фотографе и режиссере Гордоне Спарксе. Этот выдающийся человек прославился потрясающими портретами темнокожих людей. Он мастерски показывал их быт, их боль и их величие. Сам Гордон стал первым афроамериканским фотожурналистом в штате знаменитого издания Life и посвятил значительную часть жизни борьбе за социальную справедливость. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время84 мин / 01:24
7.6 IMDb