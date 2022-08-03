Выбор оружия: Вдохновленные Гордоном Парксом (фильм, 2021) смотреть онлайн

Выбор оружия: Вдохновленные Гордоном Парксом
Выбор оружия: Вдохновленные Гордоном Парксом
2021, A Choice of Weapons: Inspired by Gordon Parks
Документальный84 мин18+

О фильме

Рассказ о легендарном фотографе и режиссере Гордоне Спарксе. Этот выдающийся человек прославился потрясающими портретами темнокожих людей. Он мастерски показывал их быт, их боль и их величие. Сам Гордон стал первым афроамериканским фотожурналистом в штате знаменитого издания Life и посвятил значительную часть жизни борьбе за социальную справедливость. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.6 IMDb