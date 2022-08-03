Вверх 3D (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Up
Мультфильм, Драма92 мин0+
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О фильме
Оскароносный анимационный шедевр от студии Pixar. Сварливый пенсионер Карл Фредриксен привязывает к своему дому воздушные шары, чтобы улететь к водопаду, который мечтала увидеть его покойная жена. Волею случая вторым пассажиром летучего домика становится излишне болтливый бойскаут Рассел.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Драма
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb
- ПДРежиссёр
Пит
Доктер
- БПРежиссёр
Боб
Питерсон
- ЭЭАктёр
Эдвард
Эснер
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- ДНАктёр
Джордан
Нагаи
- БПАктёр
Боб
Питерсон
- Актёр
Делрой
Линдо
- ДРАктёр
Джером
Рэнфт
- ДРАктёр
Джон
Ратценбергер
- ДКАктёр
Дэвид
Кэй
- ЭДАктриса
Эли
Доктер
- ДЛАктёр
Джереми
Лири
- ПДСценарист
Пит
Доктер
- БПСценарист
Боб
Питерсон
- ТМСценарист
Том
Маккарти
- ДРПродюсер
Джонас
Ривера
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- КРПродюсер
Кори
Рэй
- ДРПродюсер
Денис
Рим
- Актёр дубляжа
Армен
Джигарханян
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чуваткин
- ПСАктёр дубляжа
Павел
Сборщиков
- ПУАктёр дубляжа
Павел
Урсул
- КНМонтажёр
Кевин
Нолтинг
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино