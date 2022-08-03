Оскароносный анимационный шедевр от студии Pixar. Сварливый пенсионер Карл Фредриксен привязывает к своему дому воздушные шары, чтобы улететь к водопаду, который мечтала увидеть его покойная жена. Волею случая вторым пассажиром летучего домика становится излишне болтливый бойскаут Рассел.

