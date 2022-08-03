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Вверх 3D

Вверх 3D (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Up
Мультфильм, Драма92 мин0+

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О фильме

Оскароносный анимационный шедевр от студии Pixar. Сварливый пенсионер Карл Фредриксен привязывает к своему дому воздушные шары, чтобы улететь к водопаду, который мечтала увидеть его покойная жена. Волею случая вторым пассажиром летучего домика становится излишне болтливый бойскаут Рассел.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вверх 3D»