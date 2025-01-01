Вульфмен (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Wolf Man
Ужасы18+
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О фильме
Узнав, что его пропавший несколько лет назад отец признан мёртвым, Блейк решает устроить семейную поездку в доставшийся ему в наследство дом в лесах Орегона. Ночью на подъезде к дому они чуть не сбивают некое существо и попадают в аварию. Выбравшись из автомобиля, семейство еле уносит ноги от пр�еследующего их зверя и успевает забаррикадироваться в доме. Двери заперты, на окнах — решётки, опасаться, казалось бы, нечего, но внезапно Блейк заболевает странной быстропрогрессирующей болезнью.
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СтранаСША, Новая Зеландия, Ирландия
ЖанрУжасы
Рейтинг
- Режиссёр
Ли
Уоннелл
- КЭАктёр
Кристофер
Эбботт
- МФАктриса
Матильда
Фёрт
- БПАктёр
Бен
Прендергаст
- ДГАктриса
Джулия
Гарнер
- МКАктёр
Майло
Коуторн
- Актёр
Ли
Уоннелл
- БХАктёр
Бенедикт
Харди
- КТСценарист
Корбетт
Так
- Сценарист
Ли
Уоннелл
- МКПродюсер
Макдара
Келлехер
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ГЭХудожник
Грэйс
Эчесон
- ЭКМонтажёр
Энди
Кэнни
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш