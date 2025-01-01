Вульфмен (фильм, 2025) смотреть онлайн

Узнав, что его пропавший несколько лет назад отец признан мёртвым, Блейк решает устроить семейную поездку в доставшийся ему в наследство дом в лесах Орегона. Ночью на подъезде к дому они чуть не сбивают некое существо и попадают в аварию. Выбравшись из автомобиля, семейство еле уносит ноги от пр�еследующего их зверя и успевает забаррикадироваться в доме. Двери заперты, на окнах — решётки, опасаться, казалось бы, нечего, но внезапно Блейк заболевает странной быстропрогрессирующей болезнью.



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