Вульфмен
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Вульфмен

Вульфмен (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Wolf Man
Ужасы18+

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О фильме

Узнав, что его пропавший несколько лет назад отец признан мёртвым, Блейк решает устроить семейную поездку в доставшийся ему в наследство дом в лесах Орегона. Ночью на подъезде к дому они чуть не сбивают некое существо и попадают в аварию. Выбравшись из автомобиля, семейство еле уносит ноги от преследующего их зверя и успевает забаррикадироваться в доме. Двери заперты, на окнах — решётки, опасаться, казалось бы, нечего, но внезапно Блейк заболевает странной быстропрогрессирующей болезнью.

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Страна
США, Новая Зеландия, Ирландия
Жанр
Ужасы

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