Второй трагический Фантоцци
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Второй трагический Фантоцци

Второй трагический Фантоцци (фильм, 1976) смотреть онлайн

8.71976, Il secondo tragico Fantozzi
Комедия104 мин18+

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О фильме

О приключениях младшего бухгалтера Уго Фантоцци, который всe своe время тратит на исполнение желаний начальства.

Страна
Италия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Второй трагический Фантоцци»