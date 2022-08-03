Второй трагический Фантоцци (фильм, 1976) смотреть онлайн
8.71976, Il secondo tragico Fantozzi
Комедия104 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ЛСРежиссёр
Лучано
Сальче
- ПВАктёр
Паоло
Вилладжо
- АМАктриса
Анна
Маццамауро
- ЖРАктёр
Жижи
Редер
- УБАктёр
Уго
Болонья
- МВАктёр
Мауро
Вестри
- ПФАктёр
Плинио
Фернандо
- АФАктёр
Антонино
Фаа Ди Бруно
- НДАктриса
Ниэтта
Дзокки
- ППАктёр
Паоло
Паолони
- ДААктёр
Джузеппе
Анатрелли
- ЛБСценарист
Леонардо
Бенвенути
- ПДСценарист
Пьеро
Де Бернарди
- ЛССценарист
Лучано
Сальче
- ПВСценарист
Паоло
Вилладжо
- ДБПродюсер
Джованни
Бертолуччи
- ОНХудожница
Ориетта
Насалли-Рокка
- АСМонтажёр
Антонио
Сичильяно
- ЭМОператор
Эрико
Менцер
- ФФКомпозитор
Фабио
Фрицци
- ВТКомпозитор
Винс
Темпера