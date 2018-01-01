Wink
Фильмы
Второй трагический Фантоцци
Актёры и съёмочная группа фильма «Второй трагический Фантоцци»

Актёры и съёмочная группа фильма «Второй трагический Фантоцци»

Режиссёры

Лучано Сальче

Лучано Сальче

Luciano Salce
Режиссёр

Актёры

Паоло Вилладжо

Паоло Вилладжо

Paolo Villaggio
АктёрRag. Ugo Fantozzi
Анна Маццамауро

Анна Маццамауро

Anna Mazzamauro
АктрисаSignorina Silvani
Жижи Редер

Жижи Редер

Gigi Reder
АктёрRag. Filini
Уго Болонья

Уго Болонья

Ugo Bologna
АктёрIspettor degli Ispettori
Мауро Вестри

Мауро Вестри

Mauro Vestri
АктёрProf. Guidobaldo Maria Riccardelli
Плинио Фернандо

Плинио Фернандо

Plinio Fernando
АктёрMariangela Fantozzi
Антонино Фаа Ди Бруно

Антонино Фаа Ди Бруно

Antonino Faà di Bruno
АктёрMega Direttore Clamoroso
Ниэтта Дзокки

Ниэтта Дзокки

Nietta Zocchi
АктрисаContessa Serbelloni Mazzanti Viendalmare
Паоло Паолони

Паоло Паолони

Paolo Paoloni
АктёрMega Direttore Galattico Duca Conte G.M.Balabam
Джузеппе Анатрелли

Джузеппе Анатрелли

Giuseppe Anatrelli
АктёрGeom. Calboni

Сценаристы

Леонардо Бенвенути

Леонардо Бенвенути

Leonardo Benvenuti
Сценарист
Пьеро Де Бернарди

Пьеро Де Бернарди

Piero De Bernardi
Сценарист
Лучано Сальче

Лучано Сальче

Luciano Salce
Сценарист
Паоло Вилладжо

Паоло Вилладжо

Paolo Villaggio
Сценарист

Продюсеры

Джованни Бертолуччи

Джованни Бертолуччи

Giovanni Bertolucci
Продюсер

Художники

Ориетта Насалли-Рокка

Ориетта Насалли-Рокка

Orietta Nasalli-Rocca
Художница

Монтажёры

Антонио Сичильяно

Антонио Сичильяно

Antonio Siciliano
Монтажёр

Операторы

Эрико Менцер

Эрико Менцер

Erico Menczer
Оператор

Композиторы

Фабио Фрицци

Фабио Фрицци

Fabio Frizzi
Композитор
Винс Темпера

Винс Темпера

Vince Tempera
Композитор