Актёры и съёмочная группа фильма «Второй трагический Фантоцци»

Второй трагический ФантоцциАктёры и съёмочная группа фильма «Второй трагический Фантоцци»
Режиссёры
Актёры
АктёрRag. Ugo Fantozzi
Паоло ВилладжоPaolo Villaggio
АктрисаSignorina Silvani
Анна МаццамауроAnna Mazzamauro
АктёрRag. Filini
Жижи РедерGigi Reder
АктёрIspettor degli Ispettori
Уго БолоньяUgo Bologna
АктёрProf. Guidobaldo Maria Riccardelli
Мауро ВестриMauro Vestri
АктёрMariangela Fantozzi
Плинио ФернандоPlinio Fernando
АктёрMega Direttore Clamoroso
Антонино Фаа Ди БруноAntonino Faà di Bruno
АктрисаContessa Serbelloni Mazzanti Viendalmare
Ниэтта ДзоккиNietta Zocchi
АктёрMega Direttore Galattico Duca Conte G.M.Balabam
Паоло ПаолониPaolo Paoloni
АктёрGeom. Calboni