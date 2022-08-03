Вся президентская рать (фильм, 1976) смотреть онлайн
1976, Collateral Damage
Биография, Детектив132 мин18+
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О фильме
С того момента, как репортеры «Вашингтон пост» наткнулись на эту историю, мир замер в ожидании. «Уотергейт» свалил всех - президента Никсона, сенаторов, дипломатов - и окончательно развеял доверие американцев к своему правительству.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма, Детектив, Биография
КачествоFull HD
Время132 мин / 02:12
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb
- АДРежиссёр
Алан
Дж. Пакула
- Актёр
Дастин
Хоффман
- Актёр
Роберт
Редфорд
- ДУАктёр
Джек
Уорден
- Актёр
Мартин
Болсам
- ХХАктёр
Хэл
Холбрук
- Актёр
Джейсон
Робардс
- Актриса
Джейн
Александр
- МБАктриса
Мередит
Бакстер
- НБАктёр
Нед
Битти
- СКАктёр
Стивен
Коллинз
- УГСценарист
Уильям
Голдман
- КБСценарист
Карл
Бернстин
- БВСценарист
Боб
Вудворд
- ДГХудожник
Джордж
Гейнс
- РЛМонтажёр
Роберт
Л. Вульф
- ГУОператор
Гордон
Уиллис
- ДШКомпозитор
Дэвид
Шайр
- АВКомпозитор
Антонио
Вивальди