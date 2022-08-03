Вся президентская рать
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Вся президентская рать

Вся президентская рать (фильм, 1976) смотреть онлайн

1976, Collateral Damage
Биография, Детектив132 мин18+

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О фильме

С того момента, как репортеры «Вашингтон пост» наткнулись на эту историю, мир замер в ожидании. «Уотергейт» свалил всех - президента Никсона, сенаторов, дипломатов - и окончательно развеял доверие американцев к своему правительству.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма, Детектив, Биография
Качество
Full HD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вся президентская рать»