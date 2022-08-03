Wink
Детям
Вспыш и чудо-машинки. Спасательные гонки

Вспыш и чудо-машинки. Спасательные гонки (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Вспыш и чудо-машинки. Спасательные гонки
Мультфильм21 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Эй-Джей — восьмилетний любитель техники, который водит пикап по имени Вспыш, побеждающий на всех гонках в Аксель-Сити. Они вместе отправляются в приключения, требующие знания физики и математики. Их ждет множество трудностей от главного соперника Вспыша — Крушилы.

Страна
Франция, США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вспыш и чудо-машинки. Спасательные гонки»