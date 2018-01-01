Wink
Фильмы
Вспыш и чудо-машинки. Авто-рейнджеры
Актёры и съёмочная группа фильма «Вспыш и чудо-машинки. Авто-рейнджеры»

Актёры и съёмочная группа фильма «Вспыш и чудо-машинки. Авто-рейнджеры»

Режиссёры

Мигель Мартинес-Хоффре

Мигель Мартинес-Хоффре

Miguel Martinez-Joffre
Режиссёр

Актёры

Нолан Норт

Нолан Норт

Nolan North
АктёрBlaze
Нат Факсон

Нат Факсон

Nat Faxon
АктёрPickle
Кевин Майкл Ричардсон

Кевин Майкл Ричардсон

Kevin Michael Richardson
АктёрCrusher
Ди Брэдли Бейкер

Ди Брэдли Бейкер

Dee Bradley Baker
АктёрBighorns
Рид Шеннон

Рид Шеннон

Reed Shannon
АктёрAJ
Кейт Хиггинс

Кейт Хиггинс

Kate Higgins
АктрисаStarla
Рамон Хэмилтон

Рамон Хэмилтон

Ramone Hamilton
АктёрAJ
Джеймс Патрик Стюарт

Джеймс Патрик Стюарт

James Patrick Stuart
АктёрZeg
Скотт Криппайн

Скотт Криппайн

Scott Krippayne
АктёрSinger
Джефф Беннетт

Джефф Беннетт

Jeff Bennett
АктёрBump Bumperman

Сценаристы

Джефф Боркин

Джефф Боркин

Jeff Borkin
Сценарист

Продюсеры

Джефф Боркин

Джефф Боркин

Jeff Borkin
Продюсер
Логан МакФерсон

Логан МакФерсон

Logan McPherson
Продюсер

Актёры дубляжа

Николай Быстров

Николай Быстров

Актёр дубляжа
Алексей Костричкин

Алексей Костричкин

Актёр дубляжа
Василий Дахненко

Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Сергей Чихачёв

Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Дмитрий Филимонов

Дмитрий Филимонов

Актёр дубляжа

Композиторы

Рэндолл Криссман

Рэндолл Криссман

Randall Crissman
Композитор
Джон Цукер

Джон Цукер

John Zuker
Композитор