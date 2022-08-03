Всегда сияй
Wink
Фильмы
Всегда сияй

Всегда сияй (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Always Shine
Ужасы, Детектив83 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Лучшие подруги Анна и Бет отправляются на выходные отдохнуть в домик в лесу. Они обе актрисы, но у одной карьера идeт в гору, а у другой — совсем нет. Нарастающее между ними напряжение приводит к неизбежному противостоянию.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Всегда сияй»