WinkДетямВсе ждут Рождество 2: Люси и магический кристаллАктёры и съёмочная группа фильма «Все ждут Рождество 2: Люси и магический кристалл»
Актёры и съёмочная группа фильма «Все ждут Рождество 2: Люси и магический кристалл»
Актёры
АктрисаLucia
Элла Теста КускElla Testa Kusk
АктёрOscar
Бертил СмитBertil Smith
АктёрJulius
Мартин БухMartin Buch
АктрисаClaudia
Миа ЛинеMia Lyhne
АктёрRektor
Ульф ПильгорUlf Pilgaard
АктёрKong Vinter
Хеннинг ЕнсенHenning Jensen
АктёрLitteramus
Кристиан ХалкенKristian Halken
АктёрHarsk
Нильс Мартин ЭриксенNiels Martin Eriksen
АктёрÆldste lærer på julemandsskolen