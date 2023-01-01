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Детям
Все ждут Рождество 2: Люси и магический кристалл
Актёры и съёмочная группа фильма «Все ждут Рождество 2: Люси и магический кристалл»

Актёры и съёмочная группа фильма «Все ждут Рождество 2: Люси и магический кристалл»

Актёры

Элла Теста Куск

Элла Теста Куск

Ella Testa Kusk
АктрисаLucia
Бертил Смит

Бертил Смит

Bertil Smith
АктёрOscar
Мартин Бух

Мартин Бух

Martin Buch
АктёрJulius
Миа Лине

Миа Лине

Mia Lyhne
АктрисаClaudia
Ульф Пильгор

Ульф Пильгор

Ulf Pilgaard
АктёрRektor
Хеннинг Енсен

Хеннинг Енсен

Henning Jensen
АктёрKong Vinter
Кристиан Халкен

Кристиан Халкен

Kristian Halken
АктёрLitteramus
Нильс Мартин Эриксен

Нильс Мартин Эриксен

Niels Martin Eriksen
АктёрHarsk
Эйнар Ханс Йенсен

Эйнар Ханс Йенсен

Ejnar Hans Jensen
АктёрÆldste lærer på julemandsskolen

Сценаристы

Уффе Рэрбек Мадсен

Уффе Рэрбек Мадсен

Uffe Rørbæk Madsen
Сценарист
Ларс Т. Теркильдсен

Ларс Т. Теркильдсен

Lars T. Therkildsen
Сценарист

Продюсеры

Мортен Расмуссен

Мортен Расмуссен

Morten Rasmussen
Продюсер
Давид Остербог

Давид Остербог

David C.H. Østerbøg
Продюсер

Актёры дубляжа

Анастасия Степанова

Анастасия Степанова

Актриса дубляжа
Давид Садигов

Давид Садигов

Актёр дубляжа
Вячеслав Иванов

Вячеслав Иванов

Актёр дубляжа
Светлана Климович

Светлана Климович

Актриса дубляжа
Артур Агаджанян

Артур Агаджанян

Актёр дубляжа

Художники

Анне-Дорте Эскильдсен

Анне-Дорте Эскильдсен

Anne-Dorthe Eskildsen
Художница