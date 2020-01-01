Все ждут Рождество 2: Люси и магический кристалл (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Люси стала первой девочкой в школе Санта-Клаусов, чем очень гордится. Когда ее лучший друг Оскар оказался в центре грандиозного скандала, Люси встала на его защиту. Кто-то украл волшебный кристалл короля Винтера, без которого невозможно наступления Рождества. Оскар стал главным подозреваемым, и никто, кроме Люси, не верит ему. Девочка решает рискнуть всем и сбегает вместе с Оскаром, чтобы найти настоящего вора и вернуть кристалл на место.



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