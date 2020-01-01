8.92020, Julemandens datter 2
Фэнтези, Приключения91 мин6+
Все ждут Рождество 2: Люси и магический кристалл (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Люси стала первой девочкой в школе Санта-Клаусов, чем очень гордится. Когда ее лучший друг Оскар оказался в центре грандиозного скандала, Люси встала на его защиту. Кто-то украл волшебный кристалл короля Винтера, без которого невозможно наступления Рождества. Оскар стал главным подозреваемым, и никто, кроме Люси, не верит ему. Девочка решает рискнуть всем и сбегает вместе с Оскаром, чтобы найти настоящего вора и вернуть кристалл на место.
Все ждут Рождество 2: Люси и магический кристалл смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаДания
КачествоFull HD
ЖанрыСемейные, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЭТАктриса
Элла
Теста Куск
- БСАктёр
Бертил
Смит
- МБАктёр
Мартин
Бух
- МЛАктриса
Миа
Лине
- УПАктёр
Ульф
Пильгор
- ХЕАктёр
Хеннинг
Енсен
- КХАктёр
Кристиан
Халкен
- НМАктёр
Нильс
Мартин Эриксен
- ЭХАктёр
Эйнар
Ханс Йенсен
- УРСценарист
Уффе
Рэрбек Мадсен
- ЛТСценарист
Ларс
Т. Теркильдсен
- МРПродюсер
Мортен
Расмуссен
- ДОПродюсер
Давид
Остербог
- АСАктриса дубляжа
Анастасия
Степанова
- ДСАктёр дубляжа
Давид
Садигов
- ВИАктёр дубляжа
Вячеслав
Иванов
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- АААктёр дубляжа
Артур
Агаджанян
- АЭХудожница
Анне-Дорте
Эскильдсен