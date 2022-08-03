Всадник с молнией в руке (фильм, 1975) смотреть онлайн

Драма, вдохновленная реальной судьбой комсомолки Веры Флеровой, открывшей месторождение вольфрама в Кабардино-Балкарии. Наташа – молодая студентка, которая с группой геологов приезжает из Москвы на Кавказ. Юность и доверчивость Наташи мешают коллегам воспринимать ее всерьез, но ее целеустремленность и стремление принести пользу людям помогают ей не бояться опасностей, найти друзей и даже любовь.

