Всадник с молнией в руке (фильм, 1975) смотреть онлайн
8.91975, Всадник с молнией в руке
Биография, Исторический75 мин18+
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О фильме
Драма, вдохновленная реальной судьбой комсомолки Веры Флеровой, открывшей месторождение вольфрама в Кабардино-Балкарии. Наташа – молодая студентка, которая с группой геологов приезжает из Москвы на Кавказ. Юность и доверчивость Наташи мешают коллегам воспринимать ее всерьез, но ее целеустремленность и стремление принести пользу людям помогают ей не бояться опасностей, найти друзей и даже любовь.
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Биография
КачествоSD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
7.4 КиноПоиск