Всадник с молнией в руке
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Всадник с молнией в руке

Всадник с молнией в руке (фильм, 1975) смотреть онлайн

8.91975, Всадник с молнией в руке
Биография, Исторический75 мин18+

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О фильме

Драма, вдохновленная реальной судьбой комсомолки Веры Флеровой, открывшей месторождение вольфрама в Кабардино-Балкарии. Наташа – молодая студентка, которая с группой геологов приезжает из Москвы на Кавказ. Юность и доверчивость Наташи мешают коллегам воспринимать ее всерьез, но ее целеустремленность и стремление принести пользу людям помогают ей не бояться опасностей, найти друзей и даже любовь.

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Биография
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

7.4 КиноПоиск