Wink
Фильмы
Всадник с молнией в руке
Актёры и съёмочная группа фильма «Всадник с молнией в руке»

Актёры и съёмочная группа фильма «Всадник с молнией в руке»

Режиссёры

Хасан Хажкасимов

Хасан Хажкасимов

Режиссёр

Актёры

Татьяна Кулиш

Татьяна Кулиш

Актриса
Расим Балаев

Расим Балаев

Актёр
Виктор Авдюшко

Виктор Авдюшко

Актёр
Борис Кудрявцев

Борис Кудрявцев

Актёр
Барасби Мулаев

Барасби Мулаев

Актёр
Али Тухужев

Али Тухужев

Актёр

Сценаристы

Юлий Дунский

Юлий Дунский

Сценарист
Валерий Фрид

Валерий Фрид

Сценарист

Художники

Константин Загорский

Константин Загорский

Художник

Операторы

Борис Середин

Борис Середин

Оператор

Композиторы

Ариф Меликов

Ариф Меликов

Композитор