WinkФильмыВремя патриотовАктёры и съёмочная группа фильма «Время патриотов»
Актёры и съём�очная группа фильма «Время патриотов»
Актёры
АктёрБекзат Ибраев
Сануржан СулейменовSanurzhan Suleymenov
АктёрСултан Ибраев
Данияр АлшиновDaniyar Alshinov
АктёрЕрлан Косаев
Аскар Ильясов
АктёрДармен Дабаев
Дастен ШакировDasten Shakirov
АктрисаАдель
Зарина ХаджиметоваZarina Hadzhimetova
АктёрПолковник Шаяхметов
Саят ИсембаевSayat Isembayev
АктёрДимаш
Бекзат Елеусизов
АктёрКайрат
Шарифбек ЗакировSharifbek Zakirov
АктёрЕгор Зуев
Артур Пеннер
АктёрПолковник авиабазы