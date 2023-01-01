Wink
Фильмы
Время патриотов
Актёры и съёмочная группа фильма «Время патриотов»

Актёры и съёмочная группа фильма «Время патриотов»

Режиссёры

Серикбол Утепбергенов

Серикбол Утепбергенов

Serikbol Utepbergenov
Режиссёр

Актёры

Сануржан Сулейменов

Сануржан Сулейменов

Sanurzhan Suleymenov
АктёрБекзат Ибраев
Данияр Алшинов

Данияр Алшинов

Daniyar Alshinov
АктёрСултан Ибраев
Аскар Ильясов

Аскар Ильясов

АктёрЕрлан Косаев
Дастен Шакиров

Дастен Шакиров

Dasten Shakirov
АктёрДармен Дабаев
Зарина Хаджиметова

Зарина Хаджиметова

Zarina Hadzhimetova
АктрисаАдель
Саят Исембаев

Саят Исембаев

Sayat Isembayev
АктёрПолковник Шаяхметов
Бекзат Елеусизов

Бекзат Елеусизов

АктёрДимаш
Шарифбек Закиров

Шарифбек Закиров

Sharifbek Zakirov
АктёрКайрат
Артур Пеннер

Артур Пеннер

АктёрЕгор Зуев
Нартай Сауданбек

Нартай Сауданбек

Nartay Saudanbek
АктёрПолковник авиабазы

Сценаристы

Дмитрий Алейников

Дмитрий Алейников

Сценарист
Еркебулан Бектуров

Еркебулан Бектуров

Сценарист

Художники

Елена Яковлева

Елена Яковлева

Художница

Монтажёры

Сергей Бердюгин

Сергей Бердюгин

Sergey Berdyugin
Монтажёр
Динара Оразалина

Динара Оразалина

Монтажёр
Галымжан Санбаев

Галымжан Санбаев

Galimzhan Sanbayev
Монтажёр

Операторы

Кайрат Темиргалиев

Кайрат Темиргалиев

Kairat Temirgaliyev
Оператор

Композиторы

Алим Заиров

Алим Заиров

Alim Zairov
Композитор
Денис Сивцев

Денис Сивцев

Композитор