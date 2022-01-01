Время патриотов
Wink
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Время патриотов
8.62022, Патриоттар уақыты
Боевики, Триллеры96 мин12+
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Время патриотов (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Летчик и разведчик отбрасывают разногласия и объединяются в борьбе с терроризмом – в боевике в духе «Топ Гана» из Казахстана. Братья Ибраевы выбрали семейную стезю и стали военными, как их доблестно погибший отец. Однако подход к службе у них совершенно разный. Старший Султан – четкий и собранный офицер разведки. Младший Бекзат – порывистый летчик-истребитель, который не может похвастаться дисциплиной. Из-за этих различий отношения у братьев напряженные, но, когда стране начинает угрожать международная террористическая организация, Ибраевы решают действовать сообща, отодвинув личный конфликт на задний план.

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Информация

Страна
Казахстан
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Время патриотов»

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