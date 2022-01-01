8.62022, Патриоттар уақыты
Боевики, Триллеры96 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Время патриотов (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Летчик и разведчик отбрасывают разногласия и объединяются в борьбе с терроризмом – в боевике в духе «Топ Гана» из Казахстана. Братья Ибраевы выбрали семейную стезю и стали военными, как их доблестно погибший от�ец. Однако подход к службе у них совершенно разный. Старший Султан – четкий и собранный офицер разведки. Младший Бекзат – порывистый летчик-истребитель, который не может похвастаться дисциплиной. Из-за этих различий отношения у братьев напряженные, но, когда стране начинает угрожать международная террористическая организация, Ибраевы решают действовать сообща, отодвинув личный конфликт на задний план.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- СУРежиссёр
Серикбол
Утепбергенов
- ССАктёр
Сануржан
Сулейменов
- ДААктёр
Данияр
Алшинов
- Актёр
Аскар
Ильясов
- ДШАктёр
Дастен
Шакиров
- ЗХАктриса
Зарина
Хаджиметова
- СИАктёр
Саят
Исембаев
- БЕАктёр
Бекзат
Елеусизов
- ШЗАктёр
Шарифбек
Закиров
- АПАктёр
Артур
Пеннер
- НСАктёр
Нартай
Сауданбек
- ДАСценарист
Дмитрий
Алейников
- ЕБСценарист
Еркебулан
Бектуров
- ЕЯХудожница
Елена
Яковлева
- СБМонтажёр
Сергей
Бердюгин
- ДОМонтажёр
Динара
Оразалина
- ГСМонтажёр
Галымжан
Санбаев
- КТОператор
Кайрат
Темиргалиев
- АЗКомпозитор
Алим
Заиров
- ДСКомпозитор
Денис
Сивцев