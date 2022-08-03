Возвращение (фильм, 2017) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Возвращение» — фантастический триллер-боевик о вторжении инопланетных захватчиков с неясными намерениями.
Пятеро друзей отправляется к дому у озера, рассчитывая хорошо провести выходные. Правда, поездка с самого начала не задается: сначала молодые люди замечают в небе облако, пугающее одним своим видом, а затем на заправке на них нападает странный человек. Но это же не повод менять планы, верно? Впрочем, все это было лишь прелюдией к более загадочным событиям — вскоре парням и девушкам предстоит столкнуться с инопланетянами, которые не настроены дружить, но при этом и убивать не спешат.
Если вы любите кино об инопланетной угрозе, где непонятно, кто враг, а кто — друг, смотреть фильм «Возвращение» — отличный способ провести ближайший вечер.
Рейтинг
- МБРежиссёр
Мауро
Боррелли
- Актёр
Уэсли
Снайпс
- АМАктёр
АрДжей
Митти
- ДГАктёр
Джедидайя
Гудакр
- ЛБАктриса
Лаура
Билгери
- НПАктёр
Нико
Пепадж
- ХРАктриса
Ханна
Роуз Мэй
- ШМАктёр
Шон
Миллингтон
- ГШАктёр
Грэм
Шилз
- ТХАктриса
Трэйси
Хвэй
- РКСценарист
Регги
Кейохара III
- СЭСценарист
Сэм
Эктон Кинг
- МБСценарист
Мауро
Боррелли
- КДПродюсер
Кевин
ДеУолт
- Продюсер
Уэсли
Снайпс
- АТХудожник
Адриан
Тракуайир
- ТБКомпозитор
Тодд
Брайнтон