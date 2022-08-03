Фильм «Возвращение» — фантастический триллер-боевик о вторжении инопланетных захватчиков с неясными намерениями.



Пятеро друзей отправляется к дому у озера, рассчитывая хорошо провести выходные. Правда, поездка с самого начала не задается: сначала молодые люди замечают в небе облако, пугающее одним своим видом, а затем на заправке на них нападает странный человек. Но это же не повод менять планы, верно? Впрочем, все это было лишь прелюдией к более загадочным событиям — вскоре парням и девушкам предстоит столкнуться с инопланетянами, которые не настроены дружить, но при этом и убивать не спешат.



Если вы любите кино об инопланетной угрозе, где непонятно, кто враг, а кто — друг, смотреть фильм «Возвращение» — отличный способ провести ближайший вечер.

