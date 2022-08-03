Возвращение в Голубую лагуну (фильм, 1991) смотреть онлайн
9.11991, Return to the Blue Lagoon
Драма, Приключения97 мин18+
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О фильме
Даже в Раю нельзя остановить бег времени, герои «Голубой Лагуны», долгие годы счастливо прожившие на идиллическом необитаемом острове, умерли, но их тропический рай не остался пустыней. На смену им пришли их сын Ричард и девочка Лили, дочь погибшей пассажирки с проходившего мимо корабля. Вынужденные с восьми лет жить одни в затерянном среди океана тропическом раю, они беспечно проводили дни в своем Эдеме, незаметно превращаясь из мальчика и девочки в мужчину и женщину. Но однажды у острова бросает якорь корабль. И вместе с ним в жизнь невинных островитян приходят соблазны и опасности цивилизации, грозящие разрушить идиллию их жизни…
СтранаСША
ЖанрПриключения, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- УАРежиссёр
Уильям
А. Грэм
- Актриса
Милла
Йовович
- БКАктёр
Брайан
Краузе
- ЛПАктриса
Лиза
Пеликан
- КБАктриса
Кортни
Барилла
- ГРАктёр
Гэретт
Рэтлиф Хенсон
- ЭДАктриса
Эмма
Джеймс
- ДБАктёр
Джексон
Бартон
- НКАктриса
Нана
Коберн
- ББАктёр
Брайан
Блен
- ПХАктёр
Питер
Хехир
- ЛССценарист
Лесли
Стивенс
- ГДСценарист
Генри
Де Вир Стэкпул
- УАПродюсер
Уильям
А. Грэм
- Продюсер
Рэндал
Клайзер
- ПЭХудожник
Пол
Эммитцболл
- РСОператор
Роберт
Стедмен
- Композитор
Бэзил
Поледурис