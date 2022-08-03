Возвращение в Голубую лагуну (фильм, 1991) смотреть онлайн

Даже в Раю нельзя остановить бег времени, герои «Голубой Лагуны», долгие годы счастливо прожившие на идиллическом необитаемом острове, умерли, но их тропический рай не остался пустыней. На смену им пришли их сын Ричард и девочка Лили, дочь погибшей пассажирки с проходившего мимо корабля. Вынужденные с восьми лет жить одни в затерянном среди океана тропическом раю, они беспечно проводили дни в своем Эдеме, незаметно превращаясь из мальчика и девочки в мужчину и женщину. Но однажды у острова бросает якорь корабль. И вместе с ним в жизнь невинных островитян приходят соблазны и опасности цивилизации, грозящие разрушить идиллию их жизни…

