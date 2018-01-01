Wink
Детям
Возвращение Джафара
Актёры и съёмочная группа фильма «Возвращение Джафара»

Актёры и съёмочная группа фильма «Возвращение Джафара»

Режиссёры

Тэд Стоунс

Тэд Стоунс

Tad Stones
Режиссёр
Алан Заслов

Алан Заслов

Alan Zaslove
Режиссёр

Актёры

Джейсон Александер

Джейсон Александер

Jason Alexander
АктёрAbis Mal
Джонатан Фриман

Джонатан Фриман

Jonathan Freeman
АктёрJafar
Джефф Беннетт

Джефф Беннетт

Jeff Bennett
АктёрThief
Гилберт Готтфрид

Гилберт Готтфрид

Gilbert Gottfried
АктёрIago
Вэл Бэттин

Вэл Бэттин

Val Bettin
АктёрSultan
Брэд Кэйн

Брэд Кэйн

Brad Kane
АктёрAladdin
Лиз Колэуэй

Лиз Колэуэй

Liz Callaway
АктрисаPrincess Jasmine
Линда Ларкин

Линда Ларкин

Linda Larkin
АктрисаPrincess Jasmine
Дэн Кастелланета

Дэн Кастелланета

Dan Castellaneta
АктёрGenie
Б.Дж. Уорд

Б.Дж. Уорд

B.J. Ward
АктрисаStreet Mother

Сценаристы

Кевин Кэмпбелл

Кевин Кэмпбелл

Kevin Campbell
Сценарист
Билл Моц

Билл Моц

Bill Motz
Сценарист

Продюсеры

Тэд Стоунс

Тэд Стоунс

Tad Stones
Продюсер
Алан Заслов

Алан Заслов

Alan Zaslove
Продюсер

Актёры дубляжа

Валерий Захарьев

Валерий Захарьев

Актёр дубляжа
Вадим Никитин

Вадим Никитин

Актёр дубляжа
Андрей Мошков

Андрей Мошков

Актёр дубляжа
Вадим Яковлев

Вадим Яковлев

Актёр дубляжа
Андрей Кузнецов

Андрей Кузнецов

Актёр дубляжа

Монтажёры

Роберт С. Бирчард

Роберт С. Бирчард

Robert S. Birchard
Монтажёр
Элен Орсон

Элен Орсон

Elen Orson
Монтажёр

Композиторы

Марк Уоттерс

Марк Уоттерс

Mark Watters
Композитор