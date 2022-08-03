Возвращение Джафара (фильм, 1994) смотреть онлайн

Продолжение волшебной сказки об Аладдине. Вторая часть захватывающей трилогии о храбром уличном воришке начинается прямо там, где закончился первый мультфильм. Уже казалось бы, что черному чародею и новоявленному джинну Джафару суждено навеки остаться пленником волшебной лампы, — но ему удается освободиться!



