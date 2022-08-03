Возвращение Джафара (фильм, 1994) смотреть онлайн
9.01994, The Return of Jafar
Мультфильм, Мелодрама66 мин18+
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О фильме
Продолжение волшебной сказки об Аладдине. Вторая часть захватывающей трилогии о храбром уличном воришке начинается прямо там, где закончился первый мультфильм. Уже казалось бы, что черному чародею и новоявленному джинну Джафару суждено навеки остаться пленником волшебной лампы, — но ему удается освободиться!
СтранаСША, Япония, Австралия
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
КачествоSD
Время66 мин / 01:06
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ТСРежиссёр
Тэд
Стоунс
- АЗРежиссёр
Алан
Заслов
- ДААктёр
Джейсон
Александер
- ДФАктёр
Джонатан
Фриман
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- ГГАктёр
Гилберт
Готтфрид
- ВБАктёр
Вэл
Бэттин
- БКАктёр
Брэд
Кэйн
- ЛКАктриса
Лиз
Колэуэй
- ЛЛАктриса
Линда
Ларкин
- ДКАктёр
Дэн
Кастелланета
- БУАктриса
Б.Дж.
Уорд
- ККСценарист
Кевин
Кэмпбелл
- БМСценарист
Билл
Моц
- ТСПродюсер
Тэд
Стоунс
- АЗПродюсер
Алан
Заслов
- ВЗАктёр дубляжа
Валерий
Захарьев
- ВНАктёр дубляжа
Вадим
Никитин
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Мошков
- Актёр дубляжа
Вадим
Яковлев
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Кузнецов
- РСМонтажёр
Роберт
С. Бирчард
- ЭОМонтажёр
Элен
Орсон
- МУКомпозитор
Марк
Уоттерс