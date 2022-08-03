Возвращение Джафара
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Возвращение Джафара

Возвращение Джафара (фильм, 1994) смотреть онлайн

9.01994, The Return of Jafar
Мультфильм, Мелодрама66 мин18+

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О фильме

Продолжение волшебной сказки об Аладдине. Вторая часть захватывающей трилогии о храбром уличном воришке начинается прямо там, где закончился первый мультфильм. Уже казалось бы, что черному чародею и новоявленному джинну Джафару суждено навеки остаться пленником волшебной лампы, — но ему удается освободиться!

Страна
США, Япония, Австралия
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Возвращение Джафара»